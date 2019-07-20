國泰收購HK Express後票價未大幅調整　姚思榮：視乎定位及競爭

國泰航空昨（20日）宣布，完成收購廉航香港快運（HK Express）。國泰航空行政總裁何杲表示，香港快運仍會以獨立廉航模式營運。 對於國泰完成收購，香港快運的票價會否上升？旅遊界立法會議員姚思榮表示，會取決於兩個關鍵，分別是香港快運的定位，以及個別航線是否存在其他競爭者。倘香港快運維持廉航定位，且現時的航線仍有其他航空公司參與競爭，相信票價不會有太大波動。

國泰航空昨（19日）宣布，完成收購香港快運。（資料圖片）

旅遊界立法會議員姚思榮解釋，廉航經營在市場上有一定的生存空間，因其成本低、價格便宜，吸引大批年輕人在淡季購買機票旅遊。加上，票價高低視乎航線的需求量，倘香港快運所飛往的航點，有其他廉價航空公司參與競爭，價格不會有太大調整；反之，倘該航線由香港快運壟斷，才會加價。

而是次收購對業界會否有影響，姚思榮則指廉航經營策略較快及靈活，且最低票價僅為數十元，故旅行社較少與廉航合作，且旅行社的預訂票價仍視乎市場需求，故沒有太大影響。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，國泰倘不改變香港快運的定位，相信其票價波動不大。（資料圖片）

《香港01》記者今日（20日）下午6時許分別瀏覽國泰航空及香港快運的官方網站，並以日本大阪航點比較同日出發及回程的票價，國泰航空連稅票價為4467港元，香港快運連稅票價則為1644港元。

同時，記者亦有比較其他廉航的票價，相較捷星航空同日飛往大阪票價為3716元，以及樂桃航空票價1911元，香港快運票價仍是最優惠。

國泰航空今年3月下旬宣布斥資49.3億元收購香港快運，並於昨日宣布完成收購香港快運航空有限公司的100%股本權益。