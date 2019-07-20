【沙田遊行】警方回應進入新城市拘捕示威者：不執法後果或更嚴重

政府擬修訂《逃犯條例》引起民怨，民間發起多場大型示威和不合作運動，遊行遍地開花，多次出現警民衝突。本周日（14日）沙田遊行後，大批警方多面進入沙田新城市廣場進行拘捕，爆發警民流血衝突，造成至少28人受傷送院。 警察公共關係科總警司謝振中今日（20日）回應事件時稱，當日基於有人在警方驅散期間，作出擲磚、雨傘及頭盔等涉嫌違法暴力行為，警方才進入周邊商場制止及拘捕，直言「若當日選擇在暴力事件中不執法，或會帶來更嚴重後果」。 當記者問到，曾有區議員在高舉雙手下仍被噴胡椒噴霧，如何確保前線警員使用最低武力時，謝振中稱，留意到警方進行驅散時會有大量旁觀者，作後勤或默許示威者行為，「當中包括你提及的議員，雖然看不到他們有直接參與暴力行為，但透過他們這些行為，是否有助長暴力的示威者呢？」

港島總區高級警司（行動）吳樂俊（左）、警察公共關係科總警司謝振中（中），以及港島總區交通部署理高級警司李文耀，今日公布有關明日遊行的安排。（鄧穎琳攝）

總警司謝振中：當日有人擲磚、雨傘及頭盔

警方本周日進入沙田新城市廣場進行拘捕行動，釀成警民流血衝突，引起批評警方部署失當。警方今日舉行記者會講解明日（21日）民陣遊行安排時，被問到有關沙田的安排，以及如何確保明日警方只會使用最低武力。

警察公共關係科總警司謝振中稱，當日經長時間警告、勸喻後作出的驅散，基於有人在驅散後期擲磚、雨傘及頭盔的行為，涉違法暴力行為，故要進入周邊商場作出制止及拘捕。他又稱現時回望，需要這樣做，「若當日選擇在暴力事件中不執法，或會帶來更嚴重後果。」

若當日選擇在暴力事件中不執法，或會帶來更嚴重後果。 警察公共關係科總警司謝振中

▼7.14沙田遊行、新城市廣場警民衝突▼

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質疑議員助長暴力示威者

混亂中，警方一般會給予足夠時間示威者離開，記者問到曾有區議員在高舉雙手下，仍被噴胡椒噴霧。謝振中表示，留意到驅散時有大量旁觀者，作後勤或默許示威者行為，「當中包括你提及的議員，雖然看不到他們有直接參與暴力行為，但透過他們這些行為，是否有助長暴力的示威者呢？」



就部分警員未有展示委任證的問題，謝振中稱，在指引中清晰列明，便裝警員與市民接觸，使用警權及可行情況下要出示委任證，「會確保同事在將來行動，要做到相關指引。」至於軍裝警員，他指，一般軍裝制服上會有號碼布，未必需要出示委任證。

當本周日晚約9時15分，公民黨立法會議員楊岳橋在源禾路的警方防線前理論。（資料圖片／鄺曉斌攝）

謝振中又主動提及近日有警員頭盔眼部位置貼上反光膠紙，遮蓋警員面容一事。他解釋說，有關做法是為了防止示威者以強光或激光照射警員眼睛，警隊管理層已購買特別眼鏡供警員護目，但數量不足。

謝振中提醒記者，勿與警員「零距離」。（資料圖片／陳倩婷攝）

提醒記者勿與警方「零距離」接觸

自6月起多場警民衝突中均有記者受傷，謝振中重申，警方尊重新聞自由及採訪權利，而警方傳媒聯絡隊亦有出現在大部分現場作協調工作，惟警方宗旨是「在不影響警方行動情形下盡量平衡採訪自由」。他承認在混亂危險情況下，與記者及攝影記者的溝通及配合有可改善的地方，但重申前線警員不容易辨別記者身份，希望記者與警員保持安全距離，提醒記者保護自己人身安全，切勿與警方「零距離」接觸，又指不應無限放大某些負面事件。