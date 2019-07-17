【沙田遊行】商台記者攝示威者疑被毆　警呼「有記者」再用盾驅趕

商台記者7月14日晚採訪期間受警員阻撓，有警員曾以盾牌試圖阻礙記者拍攝。（商台新聞提供圖片 / 商台記者陳皓為攝）

社會新聞
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7月14日（星期日）沙田區大遊行後，爆發警民衝突，不少傳媒在前線採訪，為事件留記錄。商台記者拍攝一名示威者疑似被警員毆打時，外圍警員大叫「有記者、錄緊嘢」，之後警員用盾牌驅趕記者，又喝罵「記者搞亂社會」。而同一名商台記者在6月12日，採訪金鐘衝突時，亦被警方辱罵「記你老X」。

記者被朝面噴椒　攝錄示威者疑被毆後又被盾牌驅趕

根據商業電台報道，商台記者近日採訪警民衝突期間，兩度受到警方不合理阻撓。

商台記者在星期日晚沙田衝突，有示威者懷疑被警方趕出高速公路，商台記者在場採訪時，被現場警員向面部施放胡椒噴劑驅趕離開。

之後有示威者疑似被警員毆打，商台記者在距離十多米拍攝時，外圍警員大叫「有記者，錄緊嘢」，警員其後以正執行職務為由，用盾牌推撞驅趕記者，有警員喝罵「就係記者搞亂社會」，之後就限制商台記者進出新城市廣場。

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商台記者採訪沙田衝突時，被警方兩度阻擾採訪。（商台新聞）

商台記者上月採訪612金鐘衝突時，在表明身份的情況下，被警方速龍小隊用警棍打中右手手臂，警員更辱罵記者「記你老X」

過去一個多月，記者採訪示威衝突時，多次受到警方不合理對待，包括被噴胡椒噴霧、辱罵、阻擾採訪、用警棍打等。多個新聞界團體7月14日早上，發起靜默遊行，要求警方尊重新聞自由，並將成立保護記者基金。

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