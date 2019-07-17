【沙田遊行】進餐時遇警清場　黃生指警真槍實彈：點有資格唔驚

沙田遊行於上周日舉行，結束後爆發警民衝突，警方更在晚上進入沙田新城巿廣場清場，雙方均有人受傷。 黃先生和黃太上周日晚上於沙田新城巿廣場一期的餐廳Parkview進餐，目擊大量手持警棍的警察從商場側門跑進商場，形容當時在場的食客均感到害怕和不知所措。黃先生指示威者沒有手持武器進入商場，同時警方又封鎖所有去路，不明白到底警方進入商場是為清場、拘捕示威者，還是擺出「做乜都得」的姿態。

黃先生憶述，約於晚上10時許，當時他在Parkview進餐，目擊大量手持警棍的警察從商場側門跑進商場，形容當時在場的食客均感到害怕和不知所措。

黃先生又說，當時他詢問警方有甚麼可以離開商場，警員向他說所有去路已封鎖，可經沙田到大圍離開，又著他嘗試從不同出口離開。黃先生直指：「叫我試？我點敢試，佢哋有槍有棍，全部都真槍實彈，我點有資格唔驚。」他又說最諷刺的是，居然是示威者帶他們離開。

黃先生又指，示威者沒有手持武器進入商場，同時警方又封鎖所有去路，除了示威者，更有很多巿民、顧客在內，不明白到底警方進入商場是為清場、拘捕示威者，還是擺出「做乜都得」的姿態。

他對現時經常出現警民衝突感心痛，又指可解決問題的特首林鄭月娥不做任何決策，認為林鄭宣布成立獨立調查委員會，即可舒緩當前緊張局勢。

以下是黃先生與警員之間的對答：

黃先生：阿sir，我同太太點先離開到商場，你啲防暴警察入哂嚟又封哂啲門口。

警員：係呀，依家沙田站都封咗，不過實走到嘅，去大圍啦。

黃先生：咁我哋點走？

警員：喇，呢個我真係唔知出面咩環境，你試吓啦。

黃先生：我試？點敢試呀？試你哋支棍定槍？

警員：唔使驚喎。

黃先生：你叫唔驚？你哋全部full gear（全副裝備）有槍有棍衝入商場，你叫我唔驚？

警員：行幾步join（會合）返班防暴警察。