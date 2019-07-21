【721遊行】警重申遊行終點在灣仔　籲向皇后大道東、跑馬地離開

反修訂《逃犯條例》爭議持續，引發多次遊行示威活動，民間人權陣線（民陣）今日（21日）再在港島舉辦遊行，促請政府成立獨立調查委員會。警方今日（21日）下午4時發出呼籲，重申遊行終點在灣仔盧押道，指遊行人士在活動後可經皇后大道東或灣仔道向跑馬地方向離開。 另外，警方時隔約4小時後，再呼籲參與書展的市民可考慮3條路線離開，包括從會展以東一帶經會議道的巴士總站乘車 ；於灣仔碼頭乘搭天星小輪或公共交通工具，又或步行往銅鑼灣方向離開。

民間人權陣線（民陣）今日（21日）再在港島舉辦遊行，促請政府成立獨立調查委員會。（盧翊銘攝）

警方重申，港島區現正舉行一項由維多利亞公園出發的公眾活動，活動終點設於灣仔莊士敦道及盧押道交界。又呼籲參加活動的人士在活動完結後，經皇后大道東或灣仔道向跑馬地方向離開。

除民陣遊行外，港島區今日亦舉行書展。警方今日稍早曾發出公開呼籲，市民離開會展時，可考慮從會展以東一帶經會議道的巴士總站或灣仔碼頭乘搭公共交通工具，或步行向銅鑼灣方向離開。（資料圖片）

除民陣遊行外，港島區今日亦舉行書展。警方今日稍早曾發出公開呼籲，表示灣仔一帶舉行的公眾活動解散的地點與灣仔地鐵站非常接近，警方預計今日下午及傍晚，灣仔地鐵站及柯布連道行人天橋一帶會非常擠塞，而灣仔地鐵站亦會採取多項人流管理措施。

警方於下午4時48分再發呼籲，建議市民離開香港會議展覽中心時可考慮3條路線，分別從會展以東一帶經會議道的巴士總站乘車；於灣仔碼頭乘搭天星小輪或公共交通工具；或步行往銅鑼灣方向離開。警方提醒，天星小輪來往灣仔及尖沙咀的服務已於下午二時起加強服務，市民離開會展時可選擇渡輪服務離開灣仔。