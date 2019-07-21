【逃犯條例】內地網軍「帝吧」教人註冊Facebook　召網民翻牆洗版

反對逃犯條例修訂引發的爭議未止，內地網民亦勢殺入香港網絡搶攻議政陣地。內地網軍組織「帝吧」在微博發帖文，聲稱為「反對暴力亂港、守護一國兩制」，號召網民翻牆出征到Facebook「洗版」，「帝吧」的各大粉絲群正轉播本港7.21示威的直播截圖，亦有人在群組分享註冊Facebook帳戶的教學。

（微博截圖）

本港反修例示威持續，內地網軍組織「帝吧」在微博發帖文，號召網民「出征」翻牆到Facebook洗版留言，帝吧指翻牆時間預計為後日（23日）晚上8時，又列出是次出征的四大主張「聲援香港警察、維護法制社會、反對暴力亂港、守護一國兩制」。

帝吧目前仍未公布今次洗版的Facebook專頁對象，不過有網民已經在群內發布申請Facebook帳戶的步驟，與此同時，亦有人相當關注香港示威的實況，有人將各大媒體的直播截圖在群組內公布，以及用文字直播稱「向中聯辦扔雞蛋了」；有網民則批評示威者是「放假沒事幹的廢青」、直斥「年輕人容易洗腦」，又指示威者行為是「從小教育的問題」。

今次並非「帝吧」首次發起網軍洗版，早於2016年的周子瑜事件和蔡英文當選總統，帝吧聲稱要炸「台獨」媒體的Facebook專頁，在三立新聞、台灣蘋果日報的專頁帖文下留言，以及發送私訊，不過由於有內地網民不熟識Facebook的運作，亦有人走錯戰場，加上台灣媒體專頁管理員適時的幽默回應，終令該次的「出征」演變成兩岸網民大和解。

近年帝吧的出征行動，亦包括2018年9月湧入瑞典外交部Facebook頁面以中文及英文「洗版」，以及今年4月在海外維吾爾人團體「世界維吾爾代表大會」（World Uyghur Congress）及「對話東突」（Talk to East Turkestan）的Facebook頁面留言。