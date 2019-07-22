【元朗黑夜】港龍工會去信港龍　冀為「屯元天」員工提供交津

元朗昨夜（21日）發生流血事件，大批身穿白衣、手持武器的不明人士，襲擊手無寸鐵的途人，期間更一度衝入西鐵元朗站，進入車廂「見人就打」，有市民及記者流血，送院治理。網上流傳今日（22日）將再發生同類事件，呼籲元朗，屯門，及天水圍的居民下午3時至晚上10時切勿前往元朗市區。 港龍工會今日（22日）就事件去信國泰港龍航空，表示「強烈要求公司因應現時情況提供機場快線和的士的車費津貼，予居住在受影響地區的員工。工會又指，倘資方無回覆，將為受影響會員提供200元的一次性交通津貼。

港龍工會強烈譴責元朗嚴重暴力事件，要求政府回應市民訴求，嚴懲警黑勾結，還回法治社會予香港市民。（資料圖片）

港龍工會表示就昨晚發生逾百名白衫暴徒手持木棍、粗藤條及鐵通等武器，在元朗站內肆意毆打市民、記者，甚至孕婦，對此強烈譴責，又要求「政府回應市民訴求，嚴懲警黑勾結，還回法治社會予香港市民，同時呼籲警方需有效保護市民，勿讓施襲者逍遙法外」。

工會呼籲會員隨時都以保護自身安全為先，並已去信國泰港龍航空，強烈要求公司因應現時情況提供機場快線和的士的車費津貼，予居住在受影響地區的員工。工會表示「希望公司作為香港一大國際性企業，能夠體恤員工，給予協助」。

工會表示國泰港龍航空若在下午6時前，未有答應工會提出要求，工會將為今晚上班或下班時間介乎8時至11時，並居住元朗，屯門，及天水圍的會員提供200元的一次性交通津貼。