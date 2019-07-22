【元朗黑夜】尹兆堅：官警鄕黑連結　毛孟靜：林鄭是暴力始作俑者

昨日（21日）遊行完結後，有大批市民包圍中聯辦；同一時間，大批白衣人襲擊在元朗西鐵站市民。特首林鄭月娥今日（23日）下午3時，與一眾司局長和警務處處長盧偉聰會見傳媒。 民主黨尹兆堅表示，林鄭在記者會曾表示「暴力以會滋長暴力」，他認為這句說話合適，但批評林鄭沒有資格說，因為她才是導致暴力岀現的始作俑者。

民主黨尹兆堅表示，林鄭在記者會曾表示「暴力以會滋長暴力」，他認為這句說話合適，但批評林鄭沒有資格說，因為她才是導致暴力岀現的始作俑者。（張浩維攝）

尹兆堅稱，在6月9日遊行政府後仍硬推《逃犯條例》修訂，6月12日警方採過分武力驅趕示威者，以至往後的示威活動岀現，是林鄭令整個社會暴力升溫。

他形容昨晚的事件是「官警鄕黑連結」，公然挑戰香港法治的基石。他促請林鄭回應民意訴求，一是成立獨立調查委員會徹查事件、二是警方馬上執法，不能再雙重標準，對示威者和支持政府的人採取兩套執法基礎。

民主派會議召集人毛孟靜表示，林鄭月娥稱「暴力滋長暴力」，但她認為林鄭自己才是衍生暴力的始作俑者。（羅家晴攝）

民主派會議召集人毛孟靜表示，林鄭月娥稱「暴力滋長暴力」，但她認為林鄭自己才是衍生暴力的始作俑者。毛孟靜批評林鄭一方面強調會多了解民意，但對市民的訴求，特別是成立獨立調查委員會避而不談，而昨日發生的元朗事件，林鄭僅表示不能完全掌握情況。

毛孟靜亦批評警務處處長盧偉聰未能解釋昨晚元朗發生的事件，特別是警方為何事前沒收到情報有疑似黑社會在元朗岀現傷人。他稱盧偉聰僅強調「會返去再了解」，批評整個政府不負責任。