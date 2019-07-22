【元朗黑夜】新片段曝光！　白衣人追打車廂市民　發射塑膠彈

元朗於昨晚（21日）經歷黑暗一夜，社工黃先生（化名）在被白衣人襲擊的西鐵車廂，經歷了畢生難忘的8分鐘。 黃先生當時目擊一群白衣人襲擊市民。從黃先生傳給香港01記者的片段，站於月台的白衣人以武器無差別襲擊車廂內市民，其間更有人用氣槍將一些塑膠彈射入車廂，為時約十數秒。 片段顯示，車廂的市民不斷狂呼大叫：「有老有細，唔好打。」有白衣人用棍指着乘客：「唔好再嚟元朗。」當時，車廂內的人最希望列車關門開車，但不知何故，列車關門後，數度再打開，白衣人再次補棍。列車真正開動後，乘客才真正離開「人間煉獄」。

居於新界西的黃先生昨晚從區內社交媒體得悉，元朗區有白衣人聚眾可能生事，打算協助當區居民。他於晚上9時許到達元朗雞地（Yoho Town旁），於鳳攸北街公園看到有逾百名白衣人聚集，約一半人手持藤條並綁着國旗。

黃先生即時單人走上西鐵元朗站，已發現有兩名不相識的社工在場。黃稱，已有人帶來數十件上衣到場，擱在出入口的扶手。他們一同勸喻穿黑衣者改穿其他顏色的上衣才出閘，並避免行往雞地的方向。

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數分鐘後，一大班白衣人到達元朗站，先襲擊個別市民，並衝上月台。黃先生亦衝上月台走入車廂，協助市民。從黃先生拍得的片段，其間有人大叫：「有老有細，唔好打！」車廂內不斷傳出：「痴線㗎！」、「關車呀！」

襲擊期間 白色塑膠彈射入車廂

片段顯示，白衣人襲擊期間，有白色的塑膠彈不斷從月台射入，有乘客被射中後，按着頭驚叫：「乜黎㗎」。黃先生表示，膠彈射入期間，乘客都很驚慌，他很驚被射傷眼。及後他於車廂發現，有多顆比BB彈稍大一點的塑膠彈在車廂地面。

施襲者打人致木棍打斷。(受訪者提供)

有市民自發帶汗衣到元朗站供市民先更換黑衣才出閘。（受訪者提供）

如屍殺列車 車門關上再開 白衣人補棍

黃先生表示，「站在我前三排的阿伯，俾人打爆頭，我隔籬阿婆踎低，保護阿伯。」折騰約十分鐘，車門終於關上後，乘客之後商討如何協助傷者，有人說「屯門有急症室」，並商討如何合作帶傷者到急症室。

黃先生稱，他形容這經歷如電影「屍殺列車」，尤其是列車多次都關不上門，感覺如「等死」。