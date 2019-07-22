【元朗黑夜】國際特赦組織指香港正因政府領導層失誤　負沉重代價

國際特赦組織香港分會今日（22日）發聲明，譴責昨晚（21日）在元朗發生的「有組織的暴力」。組織形容施襲者目的是要大眾噤聲，港府不應姑息暴力行為，並將施襲者繩之於法。 聲明形容香港正因政府領導層失誤負上沉重代價，又對特首林鄭月娥至中午才回應感失望，促其深切反省，特區政府正是暴力和仇恨升級的原因。

林鄭與3名司長、保安局局長李家超及盧偉聰站在前排，其餘12名局長則排在後排。（張浩維攝）

國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基發新聞稿，回應昨晚元朗西鐵站附近的事件。他對這些有組織的暴力予以譴責，強調組織不接受任何形式的暴力。昨晚施襲者針對遊行人士，目的是要大眾噤聲，衝擊香港人的表達自由及和平集會權。襲擊亦殃及現場乘客，包括老人、孕婦和小童，令人髮指。

組織提及港人的表達自由以及和平集會自由受《基本法》保障，港府有責任捍衞港人自由並免於恐懼，政府不應姑息暴力行為。特區政府要將施襲者繩之於法，同時調查警方昨晚為何未能及時制止暴力發生，因警方有責保護香港市民，不論他們的政見如何。

對林鄭太遲回應事件感失望 林鄭應深切反省

國際特赦組織對特首林鄭月娥至今午才回應事件表示失望，又認為香港正因政府領導層的失誤負上沉重代價，直斥林鄭譴責施襲者，但未有針對問題根源。組織促林鄭月娥在譴責施襲者的同時，應該深切反省，特區政府正是暴力和仇恨升級的原因。國際特赦組織重申訴求是要求撤回《引渡法》修訂，並成立獨立調查委員會徹查警方向示威者使用過份武力。