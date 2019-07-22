【元朗黑夜】港大校長張翔稱對事件感心痛　暴力不能解決問題

昨日(21日)民陣發起遊行後，示威者與警方再次發生衝突，而港鐵元朗站亦爆發流血事件，大批身穿白衫的不明人士手持木棍，闖入港鐵元朗站，及車廂襲擊手無寸鐵的乘客，導致多人受傷。 針對週末發生一連串事件，港大校長張翔今日(22日)晚上向師生、校友發電郵指，事件讓他更加堅信應該反對暴力，包括任何形式、任何人士、任何場合或基於任何原因使用的暴力。而目睹周未的事件，令他感到非常傷心和痛心，擔心學生和香港大衆的安危。 張翔呼籲社會領袖和各方人士，以和平、文明和相互尊重的態度，透過積極理性的討論，化解分歧，必須要找出化解目前困局的方法，而香港大學願意提供任何有需要的支援。

張翔在對師生、校友的電郵指，過去幾天局勢的發展，讓他更加堅信應該反對暴力，包括任何形式、任何人士、任何場合或基於任何原因使用的暴力。他認爲，暴力絕對無助於解決問題。

他又指，與大眾市民一樣，對目睹周末發生的事件，感到非常傷心和痛心，擔心學生和香港大衆的安危。他向事件中受傷的人，致以殷切的慰問，祝願他們早日康復。

張翔呼籲社會各領袖，本著和平、文明和相互尊重的態度，透過積極理性的討論，化解分歧，又指必須要找出化解目前困局的方法；他又代表大學，希望學生、教職員以至所有香港人，凡事要以自身及他人的安全為重。

張翔指，在此艱難時期，香港大學願意提供任何有需要的支援，為社會反回正軌有所貢獻。