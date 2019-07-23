陳白沙中學擬取巧開校本英文班　教育局：若屬實、不排除警告

學校希望提升學生英文水平本屬好事，惟《香港01》收到消息，位於南區的新會商會陳白沙紀念中學，疑違反教育局課時要求及語言微調政策，巧立名目地在下學年開辦一班「校本英文班」，即除英文科外，數學、綜合科學、地理及歷史均以英語作為授課語言。有指，當教育局就事件向學校查詢時，該校更疑提交全級，日常應提交的全班課時平均數，有誤導教育局之嫌。 教育局回覆《香港01》時，確認接獲一宗相關投訴，並正進行調查，如有需要或向學校發勸喻或警告。教育界立法會議員葉建源認為，學校調整教學語言政策，應以學生利益為先，直言「若學校為校譽等因素，採取英文教學，並非專業做法。」

新會商會陳白沙紀念中學。（鄧穎琳攝）

早前向家長發通告指 將以分班試成績編入英文班

據知，新會商會陳白沙紀念中學早前向，將於今年9月入學的中一生發通告，指為提升學生英語水平，在家長同意下，該校會將於分班試中，英文科成績優異者，編入下學年新辦的「校本英文班」；該班除英文科外，數學、綜合科學、地理及歷史均以英語教學，而有關英文班料延伸至中二及中三。

開辦英文授課科目或課時 很大機會違反微調政策

惟教育局《中學教育課程指引》有關課時分配的建議列明，數學科及科學科分別最少須佔整體課時的12%及10%；再加上教育局規定，「中文中學」在扣除英文科課時後，可選擇全面的英語沉浸式授課，或英語教學要在課堂上實施「英語延展教學活動」等，惟英語教學部分，不能超過總課時的25%；即只餘下2%課時，不足以額外開設多一科以英語授課課堂。

事實上，學校亦可選擇「化時為科」，即除英文科外，不多於兩科採用英語教授；但校方計劃以英語教授4個科目，即較「化時為科」規定多。換言之，該校的新安排，除了與該校2018/19中學概覽中提供的資料不符（只提及數學及科學科，會按班別或組別訂定教學課言或校本課程），亦很大機會違反教育局的微調中學教學語言安排。

《香港01》記者上周四（18日）以電郵向新會商會陳白沙紀念中學查詢，但未獲回覆後，昨日（22日）再到該校了解。該校職員聲稱校長不在港，又稱已就事件回覆教育局，請記者向教育局查詢，而校方暫不作回應。

教育局確認接獲投訴



教育局回覆《香港01》確認，日前接獲一宗相關投訴，已聯絡學校並進行調查，如發現任何與事實不符的情況，會要求學校作適當跟進，如有需要不排除向有關學校發勸喻或警告。除涉事個案外，教育局過去5年另收到一宗有關學校教學語言的投訴。

有指校方所提交文件有「造數」之嫌



有消息透露，該校提供給教育局的文件中，疑似以全級，而非全班的總課時25%計算，或有「造數」之嫌，但由於事件涉及教育局的分區及專責語言微調共兩部門，調查需時較長，暫未有結果。

葉建源：若學校為校譽採取英文教學 非專業做法

教育界立法會議員葉建源直言，不清楚該校情況，但認為學校應以學生學習利益為大前提，在調整教學語言政策前，應考慮學生能力、老師條件及學校有否足夠支援可配合改革。



他認為，教育局主要將學校分為「中文中學」及「英文中學」，分類較機械化，可給予學校更大彈性，但他亦認為，「要考慮學生是否適合英語教學，是否對學生學習有幫助？若學校為校譽等因素，採取英文教學，並非專業做法。」