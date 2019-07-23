【逃犯條例】賓館老闆稱旅客怕亂取消訂房　「想掉林鄭落垃圾桶」

港府擬修訂《逃犯條例》激發連場大型示威及抗議，多次發生大規模警民衝突，受影響地區更涉及正常營業的商場，加上元朗西鐵站前日晚上（21日）發生無差別攻擊市民的暴力案件，令社會民怨未息、人心惶惶。有賓館老闆致電上電台節目，直言大量旅客以「香港太亂」為由取消預訂，批評行政長官林鄭月娥已民心盡失，要求對方下台「解鈴」，「以前你出鏡，覺得幾能幹，現在睇到你個樣，都想掉你落垃圾桶。」

有賓館老闆批評林鄭已失民心，為香港社會帶來混亂，直言市民連坐港鐵都被打，種種事件令旅客取消來港，促對方下台。（資料圖片）

在旺角及尖沙咀開賓館的楊先生致電到港台的電台節目，指本港情況混亂，其中元朗無差別傷人事件，更令已訂房的旅客以「香港太亂」為由通知須取消預約。他批評林鄭民意盡失，是辭職「解鈴」之時：「以前你出鏡，覺得幾能幹，現在睇到你個樣，都想掉你落垃圾桶。」

+ 18 + 17 + 16

700幾萬人福祉，交係你一個女人身上，你將香港搞到咁樣，我哋有納稅的，你領導班子、你份糧都係我哋畀你架，你將個香港搞成咁樣？你積返啲陰德，辭職啦！ 賓館老闆楊先生

他批評林鄭令香港社會混亂，市民連坐港鐵都被打，種種事件令內地，甚至韓國旅客亦取消來港，影響其賓館生意。

姚思榮：料八月來港旅客人數會再下跌

旅遊界立法會議員姚思榮指，在高鐵和港珠澳大橋等交通配套落成後，本預計今年到港旅客人數會有增長，而今年上半年旅客數字較好，一直保持增長，惟受近來社會事件影響，料整體7月份旅客人數會下跌，來港旅客人數減，酒店紛紛降價搶客，而本來收費較便宜的賓館，難以跟隨降價幅度，或面臨虧損。

姚思榮解釋，香港過往常見示威遊行，但均在和平情況下發生，而近來本港不斷出現暴力行為、流血事件，他形容問題相當大，就連英國、美國，甚至鄰近的澳門，都提醒市民遠離香港的示威區。他直言，不同政府發出的信息愈多，旅客來港的意欲愈低，料八月來港旅客的人數會比本月更差。