【元朗黑夜】葉劉淑儀指衝中聯辦政治含意大　憂影響中央對港政策

元朗西鐵站前日晚上（21日）發生無差別攻擊市民的暴力案件，一群白衫人士由西鐵站由站外追打市民至車廂內，事件致多人受傷，過程中多名市民曾致電999報警求助，卻長達半小時未見警員到場協助。 曾任保安局局長的新民黨主席葉劉淑儀今日（23日）致電港台節目《千禧年代》時回應事件，要求大眾評價警隊時要公平一點，又稱警方在這非常時期，要應付不少大規模遊行及衝擊，未必做到平日服務承諾。她又認為，衝擊中聯辦雖無造成人命傷亡，但政治含意大，若特區政府無法保護中央大樓，會影響中央對特區的信任，或會影響中央對港政策。

曾任保安局局長的新民黨主席葉劉淑儀認為，衝擊中聯辦雖沒人命傷亡，但政治含意大，若特區政府無法保護中央大樓，會影響中央對特區的信任，或者影響中央對港政策。（資料圖片）

冀對警隊評價公平一點

葉劉淑儀相信，元朗西鐵站發生襲擊事件當晚，元朗部份警力亦被調配至港島，認對有人衝擊中聯辦一事。對於有網上影片顯示，疑有兩名軍裝警員事發時路過，卻選擇調頭離開，她認為兩人沒有防暴裝備，面對大批持棍人士，警方要調動相當數量的防暴警察到場。

葉劉淑儀又說，「暴力」在個多月以來蔓延，希望評價警隊時不應只看元朗事件，而需要公平一點，理解警方如何疲於奔命工作，別因一、兩宗事件就對警方失去信心。

她認為，警方在現時的非常時期下，要應付不少大規模遊行及衝擊，未必做到平日的服務承諾，希望市民體諒。

有大量網民質疑，林鄭政府昨日現身接受記者訪問回應事件時，先提衝擊中聯辦，後來才提元朗傷人事件，顯示港府認為中聯辦建築比市民人身安全重要。葉劉淑儀指出，衝擊中聯辦雖然沒有人命傷亡，但政治含意大，又說若特區政府無法保護中央的大樓，會影響中央對特區的信任，或者影響中央對港的政策。