【逃犯條例】兩度忍痛上街　銀髮社工孫勵生細訴社會屢曲解青年

周日早上（21日），約4000名社工參與發起「社福界靜默遊行」。沿途高呼：「社工不是棋子，咪推前線執屎」、「捍衛社會公義，拒做維穩機器」等口號，吶喊聲響徹金鐘政府總部。參與遊行人士年齡遍佈各階層，當中更有不少退休及資深銀髮社工出席，基督教勵行會前總幹事孫勵生亦在其中。 62歲的孫勵生七日內第二次走上街頭。連日來他忍著膝痛遊行，周三是銀髮族遊行；這個周日則是社工遊行。他說被年青人與年青社工感動，令他決定用自己社工精神走出來：「社工專業不是來自社經地位，而是道德良知，所以社工企出嚟，意義好大。」 攝影：曾雪雯

昨日（21日），約4,000名社工參與發起「社福界靜默遊行」。

孫勵生在社福界工作近40年，九個月前以社福界高層身份退休。原本打算重過閒適生活，閒時閱讀，卻因反對逃犯修訂條例又再忙起來，「諗住做隻閒雲野鶴，點知俾隻娥叫醒咗」。7月17日近9000名公公婆婆上街，孫勵生早於遊行前便撰文號召同輩的銀髮老友記上街。

從邊青到廢青：社會屢曲解青年

「社會實在太過曲解佢哋，永遠視年輕人為問題」，他以近40年的社福界服務經驗總結回應近日社會狀態。他指，40年前社會標籤年青人為「邊緣青年」；20年前稱他們做「隱匿青年」；10年前喊他們作「憤怒青年」當年反高鐵、清拆皇后碼頭諸如此類，已激發年輕人質疑政府施政。然而，當年輕人說出正當訴求，卻被視為「只有破壞，冇建設性」的憤青。「5年前仲衰叫佢哋做廢青，垃圾、社會敗類、社會負擔，我越睇越唔妥」。

孫勵生在社福界工作近40年，「社工」是他服務了一輩子的使命。

年青人無道德良知上犯錯 冀還年青人清白

他指，青年在現有法例下犯法，而非道德良知上犯錯，站出來是希望還年輕人清白。「良知係良知問題；法例係法例問題」，他解釋，道德良知比法例門檻高。「道德良知係牽涉到成個社會最健康的心態力量，如果能還佢哋清白，我覺得係最好」。

一周內遊行兩次，已令年屆六旬的孫勵生膝痛復發，膝蓋半腫，站行時亦漸見半拐。

年輕人被銀髮族治癒 長者們感鼓舞

自7月17日銀髮族遊行後，不少年青人被公公婆婆的言行感動，連日在網上致謝。他亦曾耳聞，「連登」（討論區）個邊話同我哋起另外一個「蓮燈」呀嘛（笑）」。孫勵生透露，不少參與遊行的銀髮聽到迴響亦十分鼓舞。儘管如此，一周內遊行兩次，已令年屆六旬的孫勵生膝痛復發，膝蓋半腫，站行時亦漸見半拐，他坦言身心俱疲，「不過我行到就出嚟」。他笑言，62歲的自己在銀髮族中尚算年輕，「有長者單腳扶杖行足全程，個啲長者先令我哋肅然起敬」。他更指，有不少長輩參與遊行後仍很興奮，更希望按自由走上前線守護年輕人。

連登討論區網民笑言，要成立「蓮燈」予老友記。

被年輕社工奮不顧身支援所感動

反對修訂《逃犯條例》示威發酵起過一個月。大批社工連月奔波，或走在運動最前線嘗試疏導警民對峙的情緒，或有悼念現場設情緒支援站安撫市民。退休社福界高層孫勵生坦言，自己亦被年輕社工同工感動。他指，不少社工在前線、在自己自己崗位奮不顧身守護年輕人，甚至每天下班便趕到運動現場。「年青人令我感動一次，年輕社工令我感動第二次。」

身為業界前輩，孫勵生看到社工同工把沙灘球拋入政府總部。他不禁終止訪問，笑言要拍下這個歷史時刻。

當補救政府與市場敗壞無果 突顯社會公義成社工天職

孫認為社工與社會發展密不可分。戰後香港發展史上，社會工作者扮演填補市場及政府社會服務不足的角色。他解釋，當政府（第一界別）因種種原因及政策漏洞乏視弱勢需要，填補政府不足的市場服務（第二界別）又無法惠社會弱勢社群。非政府組織及公民社會（第三界別）各弱勢提供服務就成了天職。「但當我哋只單做慈善服務同福利服務都補救唔晒政府與市場的敗壞，突顯社會公義就成為我哋天職」。他指，在太平盛世時，社工在日常中填補人心、關係破碎，但當社會動盪、走下坡時，「（現在）已不是一人的施政問題，而是制度腐敗問題，就要從制度入手，那伸張正義嘅主題就要好出」。

他指，在太平盛世時，社工在日常中填補人心、關係破碎，但當社會動盪、走下坡時，「（現在）已不是一人的施政問題，而是制度腐敗問題，就要從制度入手，那伸張正義嘅主題就要好出」。

「當我哋只單做慈善服務同福利服務都補救唔晒政府與市場的敗壞，突顯社會公義就成為我哋天職。」

五分一社工​上街 社工僅是很微小力量

身為業界前輩，孫勵生受訪時不時有年輕及中年社工向他揮手。「社工只是一好微小嘅力量」，孫補充，儘管說要伸張正義，卻非要社工自視甚高。按社工註冊局資料，截至2019年7月22日全港社工註冊人數為23,750人，出席社福界靜默遊行的社工佔業界五分一。他指，即使業界二萬人全數上街，相對於200萬人亦只是二百分之一，「你當然可以話係微不足道，但呢一點浩然氣，都唔好令佢散失」。

社工昨日在政總外築起社工連儂場，孫勵生亦留下感言。

專業是從道德良知出發

社工專業於他，並不是指社工待遇、薪金及社經地位。他認為專業之所以為專業，是能防止社會腐敗，而是從其道德良知出發。「警隊都可以係專業，如果佢哋公正執法、中立執法，唔使用不會理武力的話，只有佢哋有呢套價值，做得啱，咁市民會豎起手指公讚佢、敬重佢，但當佢背離呢套價值，被政權利用，被人稱作黑警，佢就會失去佢嘅專業光環。」

銀髮社工孫勵生最後在memo紙寫上16個字，「憂憂我城，戚戚我心，信望愛在，寧日可臨。」

為守護服務對象 社工走上前線執仔

他又指，青少年社工服務的對象是年青人，當服務對象走上街頭，社工亦會守護自己的服務對象。「所以絕對解釋到點解咁多社工走出來」。2014年雨傘運動時，亦有社工走到前線「執仔」,但他指不少社福機構仍有忌憚。然而，由於是次影響之大，近20、30間社福機構採取更鬆容態度讓有心的社工同工彈性上班。

政治問題 政治解決

是次，社福界靜默遊行其中一個主題是要求特首林鄭月娥，「政治問題 政治解決」。日前，林鄭月娥稱以輔導服務以減低社會的負面情緒，惹來不少社工盛怒。連月來，社工在不同崗位提供情緒支援服務，每當有年輕人輕生更是第一時間趕到現場安撫情緒崩潰的年輕人。

「政治問題，政治解決」是昨日遊行的主題之一。

「你一救咗佢，十多日後又再被傷害，咁係關乎制度暴力的問題」。他認為，少修少補無助解決社會自反修例以來的深層次創傷，「對於一個有缺憾的制度，你應該進入個制度，亦係今天講嘅政治問題，政治解決」。

「好多年輕人話絕地，係因為佢地絕望，而採用玉石俱焚態度回應」。他認為成立獨立調查委員會至為關鍵。他指，焦點整體看為何社會運動走到如此境地，坦盪盪評價將令大家信服，再作出公正評價，社會才有和解的可能。