【元朗黑夜】何君堯上節目拍枱離場　罵朱凱廸「人渣」

元朗周日（21日）晚上發生襲擊事件，逾百名身穿白衣的人士手持藤條和鐵通，在元朗西鐵站內、月台、商場及附近一帶對市民作出無差別襲擊，事態嚴重。新界西建制派立法會議員何君堯當日被拍到，在襲擊事件前，曾於元朗與白衣人握手問好，並稱他們為「英雄」，被質疑有份策劃事件，但他已經否認。 何君堯和另一新界西、議會陣線立法會議員朱凱廸今早（23日）出席港台節目《視點31》，討論有關事件。 何君堯於節目上多次要求朱凱廸「唔好再講光復（行動）」，當朱凱廸指市民有權示威時，何君堯拍枱批評，及後離場稱朱「唔配做議員」，惟有港台員工反指何君堯「你都唔配」。

何君堯仍堅持要朱凱廸提出呼籲，更緊握其膊頭不斷搖他，向他稱「老友，講啦，講啦」、「點解你唔講呀，離晒大譜」。（港台截圖）

何君堯與朱凱廸在節目中針鋒相對。何稱對元朗白衣人襲擊市民感到心寒，但他沒有後悔與白衣朋友握手，唯一後悔是有人破壞香港的穩定繁榮。他認為，整件「暴動事件」是一個分裂祖國的現象，必須送官究治，呼籲大家都停一停想一想，讓社會回復平靜。

主持問何君堯曾在直播中問「多多嚟密啲手，將佢哋打到片甲不留」是甚麼意思，何君堯一度忘記自己曾說過有關言論，之後稱「我相信我不是講到動粗，我的力度不到百分之一」。

朱凱廸呼籲市民不應去攻擊何君堯的辦事處，認為他並非一個人，而是代表一種現象，煽動建制派暴力的現象，鼓吹暴力攻擊民主派。他質疑何君堯稱元朗白衣人打人是「保家衛族」的說法，批評「元朗居民想回家，但白衣人打人俾居民回家，咁樣叫保家衛族？」。

何君堯與朱凱廸在節目中針鋒相對。（港台截圖）

何君堯要求朱凱廸在鏡頭前呼籲停止光復行動，朱凱迪稱「你搞清楚你自己係咩人啦，你就係香港最大暴力既煽動者」，何君堯反駁指「我係中國既香港人」。何君堯其後繼續要求朱凱廸呼籲停止行動，「Look at the camera，speak it out（向鏡頭講）」，惟朱凱廸強調政府一日不回應訴求，示威都不會停止，何君堯仍堅持要朱凱廸提出呼籲，更緊握其膊頭不斷搖他，向他稱「老友，講啦，講啦」、「點解你唔講呀，離晒大譜」。

當朱凱迪堅持要成立獨立調查委員會，徹查6.12及7.21事件時，何君堯突然情緒激動，「你係立法會議員，將暴力帶入議會，依家再擴大百倍」，「你簡直係人渣」，其後站起身雙手大力拍枱離場。何稱：「朱凱廸，你不配做我地嘅議員呀！」有背景人聲反駁：「你都唔配呀！」何君堯問：「你邊位呀？」該人稱：「我係呢度員工囉，我都係香港人嚟！」。

有網上流傳片段，顯示建制派立法會議員何君堯（左）在街上與多名白衣人握手。（網上片段）

何君堯在節目後接受訪問，稱擔心香港整體情況，包括元朗的暴力事件，認為香港正在被黑衣暴徒蹂躪，呼籲朱凱廸的支持者停上一切光復行動，讓香港進入「遊行休漁期」，並重申不會姑息所有使用暴力的人士。

記者問他會否與元朗白衣人割席，何君堯反問「為何要與白衣人割席？你（記者）也是穿白衣，她（記者）也是穿白衣，為何你（記者）的問題這麼愚昧？」他最後呼籲，民主派不要再帶着黑衣暴徒去社區挑動矛盾，不以民主為名煽動民眾作非法行動。