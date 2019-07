【元朗黑夜】何君堯上節目拍枱離場　罵朱凱廸「人渣」

元朗周日(21日)晚上發生襲擊事件,逾百名身穿白衣的人士手持藤條和鐵通,在元朗西鐵站內、月台、商場及附近一帶對市民作出無差別襲擊,事態嚴重。新界西建制派立法會議員何君堯當日被拍到,在襲擊事件前,曾於元朗與白衣人握手問好,並稱他們為「英雄」,被質疑有份策劃事件,但他已經否認。 何君堯和另一新界西、議會陣線立法會議員朱凱廸今早(23日)出席港台節目《視點31》,討論有關事件。 何君堯於節目上多次要求朱凱廸「唔好再講光復(行動)」,當朱凱廸指市民有權示威時,何君堯拍枱批評,及後離場稱朱「唔配做議員」,惟有港台員工反指何君堯「你都唔配」。

何君堯仍堅持要朱凱廸提出呼籲,更緊握其膊頭不斷搖他,向他稱「老友,講啦,講啦」、「點解你唔講呀,離晒大譜」。(港台截圖)

何君堯與朱凱廸在節目中針鋒相對。何稱對元朗白衣人襲擊市民感到心寒,但他沒有後悔與白衣朋友握手,唯一後悔是有人破壞香港的穩定繁榮。他認為,整件「暴動事件」是一個分裂祖國的現象,必須送官究治,呼籲大家都停一停想一想,讓社會回復平靜。

主持問何君堯曾在直播中問「多多嚟密啲手,將佢哋打到片甲不留」是甚麼意思,何君堯一度忘記自己曾說過有關言論,之後稱「我相信我不是講到動粗,我的力度不到百分之一」。

朱凱廸呼籲市民不應去攻擊何君堯的辦事處,認為他並非一個人,而是代表一種現象,煽動建制派暴力的現象,鼓吹暴力攻擊民主派。他質疑何君堯稱元朗白衣人打人是「保家衛族」的說法,批評「元朗居民想回家,但白衣人打人俾居民回家,咁樣叫保家衛族?」。

何君堯與朱凱廸在節目中針鋒相對。(港台截圖)

何君堯要求朱凱廸在鏡頭前呼籲停止光復行動,朱凱迪稱「你搞清楚你自己係咩人啦,你就係香港最大暴力既煽動者」,何君堯反駁指「我係中國既香港人」。何君堯其後繼續要求朱凱廸呼籲停止行動,「Look at the camera,speak it out(向鏡頭講)」,惟朱凱廸強調政府一日不回應訴求,示威都不會停止,何君堯仍堅持要朱凱廸提出呼籲,更緊握其膊頭不斷搖他,向他稱「老友,講啦,講啦」、「點解你唔講呀,離晒大譜」。

當朱凱迪堅持要成立獨立調查委員會,徹查6.12及7.21事件時,何君堯突然情緒激動,「你係立法會議員,將暴力帶入議會,依家再擴大百倍」,「你簡直係人渣」,其後站起身雙手大力拍枱離場。何稱:「朱凱廸,你不配做我地嘅議員呀!」有背景人聲反駁:「你都唔配呀!」何君堯問:「你邊位呀?」該人稱:「我係呢度員工囉,我都係香港人嚟!」。

有網上流傳片段,顯示建制派立法會議員何君堯(左)在街上與多名白衣人握手。(網上片段)

何君堯在節目後接受訪問,稱擔心香港整體情況,包括元朗的暴力事件,認為香港正在被黑衣暴徒蹂躪,呼籲朱凱廸的支持者停上一切光復行動,讓香港進入「遊行休漁期」,並重申不會姑息所有使用暴力的人士。

記者問他會否與元朗白衣人割席,何君堯反問「為何要與白衣人割席?你(記者)也是穿白衣,她(記者)也是穿白衣,為何你(記者)的問題這麼愚昧?」他最後呼籲,民主派不要再帶着黑衣暴徒去社區挑動矛盾,不以民主為名煽動民眾作非法行動。