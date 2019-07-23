【元朗黑夜】余若薇投訴何君堯違律師執業規則　律師會證接獲個案

西鐵元朗站大堂昨晚（21日）有大批白衣人使用棍棒、竹枝等毆打市民，有網上流傳片段，新界西立法會議員何君堯在街上與多名白衣人握手。公民黨立法會前議員余若薇今日（22日）向律師會投訴，指何君堯律師懷疑與毆打事件有關聯，涉嫌違反《律師執業規則》。律師會晚上指已接獲投訴，正嚴正檢視有關投訴。

民黨立法會前議員余若薇今日（22日）向律師會投訴，指何君堯律師懷疑與毆打事件有關聯，涉嫌違反《律師執業規則》。（網上截圖）

律師會表示，已接獲對何君堯的投訴，正嚴正檢視有關投訴，有需要時會交予律師紀律審裁組處理，因專業操守調查屬保密，律師會暫時不作評論。

余若薇今日在其facebook專頁指，昨晚元朗發生多宗穿白衣不明人士持械毆打市民的事件，令多名市民、孕婦及記者受傷。她提到網上流傳多條短片，有個酷似何君堯律師的人，答謝懷疑毆打市民的人士，令人懷疑何君堯與毆打事件有關。她表示，因此懷疑何君堯涉嫌違反《律師執業規則》1.01(d), 即「任何[事務]律師在執業為[事務]律師的過程中，不得作出...... 任何危及或損害或相當可能危及或損害...... 他的個人名譽或律師專業的名譽」，向律師會投訴。她懇請律師會盡快調查及處理，以維護律師會及事務律師的名譽。