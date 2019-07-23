【元朗黑夜】暴力襲擊過後　店舖重開回復人流　食店：生意淡薄

突發
撰文：
最後更新日期：

周日（21日）元朗出現逾百名白衣人手持長棍、藤條、鐵通等武器，有人於街上及西鐵站無差別式市民，事件致人心惶惶。昨日（23日）網上更流傳新界各區將出現類似事件，元朗各店舖、甚至康文署設施亦紛紛提早關閉。事隔兩日，今早記者到元朗巡視，發現不少店舖已重開，街道回復人來人往。有食肆職員指，若再次發生襲擊事件將會「即刻拉閘」。

位於元朗大馬路的店舖已大部份重開。（胡綽琳攝）

店舖重開　街道人來人往

記者今早（23日）到元朗一帶視察，昨日儼如「死城」的元朗，今早已回復生氣。至上午11時半，位於元朗大馬路的店舖已大部份重開，當中包括多間連鎖店，街道上亦有不少市民，當中不少為師奶及小朋友，輕鐵站位置有多人正排隊等待上車、巴士站擠滿侯車乘客。另外，記者在巡視期間，亦見有警車於區內巡邏。

有警車於上址巡邏。（胡綽琳攝）

食店：若出現情況即「拉閘」

有店舖職員表示，昨日約下午三時，整條街道的店舖均提早關門，區內的店舖陸續拉閘，現時街坊均「人心惶惶」，又表示昨日關門為老闆的決定。事發當日雞地一帶曾有白衣人聚集，該處有食肆職員表示，近兩日生少均淡了不少，直指襲擊事件發生後，「邊到有人敢出街」，又表示若出現類似情況，亦會「即刻拉閘」。
 

昨日店舖提早關門　區內儼如「死城」

昨日（22日）元朗不少店舖提早落閘，區內儼如「死城」，記者昨日巡視鳳攸北街、鳳琴街、又新街、建樂街、建業街及元朗大馬路一帶，當時九成店舖落閘停業，街上更只有零星數人；另外，更有連鎖快餐店、甚至外賣應用程式平台，均提早關門及暫停元朗等區的外送服務。

【元朗黑夜．還原經過】飛天南毆人、暈倒至救護到場　僅兩分鐘
【元朗黑夜】黑社會跨幫派聯手搗亂西鐵站　藤條鑲珠賤招毒打市民
【元朗黑夜】白衣人西鐵站暴打市民　重案組拘最少六人涉非法集結
【元朗黑夜】傳元朗再掀打鬥　元朗分區指揮官：希望大家信任警隊
【元朗黑夜】青年受襲恐慌　市民組車隊義載　社區中心延長開放　
【元朗黑夜】元朗變死城　著名餅店全落閘　街坊﹕驚到掉黑色衫
【元朗黑夜】警稱處理打鬥火警缺車出更　重整元朗區報案紀錄
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。