【元朗黑夜】暴力襲擊過後　店舖重開回復人流　食店：生意淡薄

周日（21日）元朗出現逾百名白衣人手持長棍、藤條、鐵通等武器，有人於街上及西鐵站無差別式市民，事件致人心惶惶。昨日（23日）網上更流傳新界各區將出現類似事件，元朗各店舖、甚至康文署設施亦紛紛提早關閉。事隔兩日，今早記者到元朗巡視，發現不少店舖已重開，街道回復人來人往。有食肆職員指，若再次發生襲擊事件將會「即刻拉閘」。

位於元朗大馬路的店舖已大部份重開。（胡綽琳攝） 店舖重開 街道人來人往 記者今早（23日）到元朗一帶視察，昨日儼如「死城」的元朗，今早已回復生氣。至上午11時半，位於元朗大馬路的店舖已大部份重開，當中包括多間連鎖店，街道上亦有不少市民，當中不少為師奶及小朋友，輕鐵站位置有多人正排隊等待上車、巴士站擠滿侯車乘客。另外，記者在巡視期間，亦見有警車於區內巡邏。

有警車於上址巡邏。（胡綽琳攝） 食店：若出現情況即「拉閘」 有店舖職員表示，昨日約下午三時，整條街道的店舖均提早關門，區內的店舖陸續拉閘，現時街坊均「人心惶惶」，又表示昨日關門為老闆的決定。事發當日雞地一帶曾有白衣人聚集，該處有食肆職員表示，近兩日生少均淡了不少，直指襲擊事件發生後，「邊到有人敢出街」，又表示若出現類似情況，亦會「即刻拉閘」。



昨日店舖提早關門 區內儼如「死城」

昨日（22日）元朗不少店舖提早落閘，區內儼如「死城」，記者昨日巡視鳳攸北街、鳳琴街、又新街、建樂街、建業街及元朗大馬路一帶，當時九成店舖落閘停業，街上更只有零星數人；另外，更有連鎖快餐店、甚至外賣應用程式平台，均提早關門及暫停元朗等區的外送服務。