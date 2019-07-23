【元朗黑夜】與何君堯握手交流　反對市民：你啲黑社會兄弟呢？

元朗連串打人事件引起民憤，惹起警黑合作的疑慮，建制派立法會議員何君堯當日被影到與打人的白衣人握手、言談甚歡，則成為眾矢之的。 他今日（23日）在港台節目《視點31》拍枱走人後，獲約十名市民「迎接」，何君堯原本打算上車，及後步行到示威者前與他們握手，稱大家交流一下，期間卻被市民反斥「你啲黑社會兄弟呢？」

何君堯與守候的市民握手。（截圖自港台片段）

何君堯出席節目的消息早已在網上論壇流傳，約十人在港台電視大樓外迎接，何君堯拍枱走人並接受傳媒訪問後，原打算上車離開，見閘外市民熱烈歡呼，他改變主意走向大門，主動開閘面向群眾。

得到何君堯回應訴求，守候的市民歡呼，上前與何君堯握手。年輕人質問何君堯，惟他繼續笑面迎人，呼籲大家冷靜，一起交流，又邀請出席8月的集會「一齊傾計」。

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市民及後怒斥他「返去大灣區啦」，又有人嘲「你啲黑社會啲兄弟呢？」。何君堯聞言發笑，指著對方「你係我最親近嘅兄弟嚟㗎如果係就」、「你係咪黑社會吖？」

何君堯與市民交流數分鐘，全程有問有答，有人問他是否正在申請美國國藉，何君堯指自己現時無申請、亦無任何國家的居留權。他又說留意到有人想向他擲鞋，笑言如要擲鞋的話，請帶一雙呎碼「8.5半」的男裝鞋，「扔一對唔會嘥」。現場發現有一隻白色鞋在地上。