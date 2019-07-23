【逃犯條例】教資會主席：須正視青年絕望無助　籲求同存異尋出路

修訂《逃犯條例》風波持續，教資會主席唐家成在最新一期《教資會快訊》刊物發表感言，指過去兩個月，香港經歷令人困擾的社會紛爭和深層次撕裂，並發生了一些暴力衝突，應予以譴責，但同時理解青年人感到無助及絕望，必須正視，亦有責任為青年人和後代解決目前的危機，讓香港成為每個人可更好地生活的地方，呼籲各界求同存異，尋找出路。

教資會主席唐家成在最新一期《教資會快訊》刊物發表感言指，須正視青年人絕望無助，呼籲求同存異尋出路。（資料圖片）

教資會主席唐家成在七月份《教資會快訊》發表文章，指在過去兩個月，香港經歷令人困擾的社會紛爭和深層次撕裂，並發生了一些暴力衝突。唐認為，訴諸暴力不能解決分歧，應予以譴責，但同時指出青年人感到無助，「一 些人努力卻仍生活艱難而深感何處是吾家的絕望」，外界必須正視。

唐家成指，在香港土生土長，看到在所愛的地方發生的事感到非常難過，他又指與很多人傾談過，大家都非常擔心香港的未來。他認為在這困難時刻，各界應專注發揮所長，團結一致，讓大眾對香港重拾信心；亦要求同存異，尋找出路，同時尊重言論自由，讓人人都可以無畏無懼地表達意見。

唐指，大家有責任為青年人和後代解決目前的危機，讓香港成為每個人可更好地生活的地方。他指，培育人才和推動高等教育界的發展，對幫助香港向前邁進至關重要，教資會會繼續與政府、大學及持份者緊密合作，擔當好政府與大學之間的橋樑，同時協助大學實踐宏大理想，成為世界一流大學。