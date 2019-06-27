歷時3年磋商　教資會終與八大簽署「大學問責協議」

大學教育資助委員會今日（27日）公布，花3年與八間教資會資助大學進行多輪磋商後，終簽訂2019至20022三年期的大學問責協議。協議除包括與公帑資助有關的職責和責任，亦對院校的教與學質素、知識轉移、國際化及院校財務等範疇的要求。 與八大簽署協議的教資會主席唐家成感謝各大學的支持及意見，強調教資會將與各大學緊密合作，據未來發展和運作經驗，檢視協議推行情況，並將據累積經驗改進，強化管治框架。

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教資會據《香港教資會資助高等教育院校的管治》報告建議，自2016年起與八間資助大學進行多輪磋商，花約三年終制定協議。協議由教資會主席唐家成、教資會秘書長鄧特抗，與各大學校董會或校務委員會主席及校長簽署。

每份協議除了載列各項與公帑資助有關的職責和責任外，亦載有多種表現指標，以衡量整個界別標準和院校因個別情況自行制定的主要表現指標。

主要範疇包括： （1）學生體驗教與學的質素 （2）研究表現及研究生體驗的質素 （3）知識轉移及公眾參與 （4）加強國際化 （5）院校財務及可持續發展

唐家成相信在院校自主原則下，協議內的有關指標有助教資會據大學本身訂立的目標，評估其表現。他稱，大學在社會發展中扮演重要角色，相信協議可進一步鞏固公眾信心，有助確保教資會資助界別可持續發展，並提升大學在培育青年人方面的問責性及透明度，並推動大學繼續精益求精。

他感謝各大學、校董會、管理團隊等持分者的支持，感謝管治報告的作者Howard Newby爵士，領導落實管治報告建議工作小組並制定協議；並重申協議對2019至2022年撥款規劃工作不可或缺，而教資會將與各大學緊密合作，據未來發展和運作經驗，檢視協議的推行情況，並根據累積的經驗改進。