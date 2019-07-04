城大「嚴重抗議」教資會畢業生評分報告不公允　去信涉事傳媒澄清

大學教育資助委員會於上月27日宣佈，首次與8 間資助大學簽訂「大學問責協議」，並引用2016年教育局報告。不過，翌日（28日）有傳媒報道指：「僱主對城市大學畢業生評分最低。」城市大學今（4日）發出聲明，認為文件有欠公允、未客觀反映城大畢業生的最新情況。校方稱已向教資會作出「嚴重抗議」，對其沒有在發佈報告前，充分考慮報告而帶來負面後果深感遺憾，並已去信相關傳媒要求澄清。

城市大學今（4日）發出聲明，「嚴重抗議」教資會畢業生評分報告不公允。（資料圖片 / 張浩維攝）

城大批問卷樣本偏少 遜QS及THE​

城市大學表示，教資會文件中，就僱主對大學畢業生各項表現的評分，並非由專業學術機構進行的調查。校方指，該問卷調查的低樣本量為2,244份，相對於專業排名機構，如大學排名機構（QS）和泰晤士高等教育（THE）所做的通常樣本量超過5萬，是「微乎其微」。校方續指，該調查回收的約2,000份問卷中，只有267名僱主有聘用城大畢業生，相比每年城大畢業生有數千人，「如此超小樣本的結果有失偏頗，不具普遍適用性。」

城大指，過去三年均群策群力，提升教與學素質，根據QS全球大學畢業生就業能力排名，其畢業生在今年的全球排名為介乎121至130位，位列全港第二。校方認為，該數據更能反映事實，並質疑「教資會居然捨棄不用，確實令人不解。」

教資會主席唐家成早前指，簽署首份大學問責協議，有助提升大學在培育青年人方面的問責性及透明度。（資料圖片 / 林若勤攝）

JUPAS擇校之時 城大憂影響聯招生印象

此外，校方又提出，教育局的問卷調查結果令人質疑，而文件中所列的八間教資會資助大學的評分間距極小，最大的差距只是52到77，「在統計上的意義甚小。」校方表示，該爭議性報道見刊於大學聯合招生辦法（JUPAS）學生擇校之時，時機敏感，而報道可能導致公眾對城大產生誤解，影響JUPAS聯招生對城大的印象及選擇，校方表示遺憾。

城大指，已向教資會作出強烈抗議，並對其未有充份考慮報告所帶來的負面後果，深表遺憾；及希望傳媒和公眾人士可客觀了解學校的實力和最新發展。