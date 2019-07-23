房委會聯同房協推分租計劃　不為租金設限　今年第四季推出

房協去年9月推出的「未補價資助出售房屋出租計劃」，惟只能出租房間，反應冷淡。政府早前計劃，擬將房委會未補價的居屋及租置公屋單位涵蓋在內。 消息指，房協與房委會已完成修訂計劃，業主可選擇出租整個單位，但只可出租予不多於2個租戶；至於租戶，必須輪候公屋至少3年，單身者則要至少6年。租金由雙方自行議定，但須簽署指定的「標準租約」。 據悉，房委會將以試行形式加入出租計劃，並擬於今年第四季起，邀請業主提交申請。

房協於去年推出免補地價分租單位計劃。（資料圖片）

租戶不能多於2個

消息指，為了防止投機行為，以及防止業主透過購買資助出售單位而在短期內獲利，擁有單位達10年或以上的資助出售單位業主，才能合資格申請參與出租計劃。現時房委會約有34萬業主，擁有未補價單位達10年以上。

今次的出租計劃，業主除了可出租房間外，亦能選擇出租整個單位。不過，由於資助出售房屋大多為兩房至三房單位，故擬規定業主最多只能出租不多於2個租戶，以防止業主過度分間房間。

須要輪候公屋3年或以上

租戶方面，必須為輪候至少3年的公屋一般申請人，或輪候至少6年的配額及計分制的非長者一人申請者。若租戶在租約期內獲配公屋，須向業主提出2個月的預先通知，以中止租約。

至於現居於公屋單位的公屋申請人，亦可參與其計劃，但他們簽訂租約後，必須刪除其公屋單位戶籍。

據悉業主可將整個單位出租予指定的非政府機構，機構能協助配對業主及租戶。不過，有關機構只能將單位再出租予上述合資格的公屋申請者。而除了透過地產代理配對外，房協亦會推出網上「放盤」平台，協助業主及租戶配對。

租金自由議定 當局料較市值低

據了解，若有業主有意參與計劃，須繳交400元申請費，若合符資格，房協會向業主發出「合資格出租證明書」；租戶的申請費則為200元，經資格審查及會面後，房協會發出「合資格租住證明書」。

租金則由業主及租戶自由議定，由於當局預料租戶的資格要求，可承租能力不高，預計會較私人市場同類型單位的市值租金低。

不過，業主及租戶須使用指定的「標準租約」。據悉其租約是參考地產代理監管局的指南而訂，指定租期為兩年，租客不得在未有業主的書面同意下，更改傢俬及固定物。

有機會上門檢查

消息透露，「標準租約」包括一項由業主作出的陳述，表示據業主所知，單位無違反《建築物條例》及其通告或命令。同時，亦要表明單位並無違反其他法例。

房協審核申請時，會先進行案頭研究，如了解單位有否異常情況等，並會索取相關文件，如土地註冊處的查冊結果等。同時，房協亦有可能上門檢查。若業主提供的資料不足，房協有機會暫停處理其申請。

據了解，房委會除了協助核實業主和租戶資料，所有行政程序都交由房協處理。