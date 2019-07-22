【01獨家】房協分租計劃擬限一屋最多租兩家庭　涉40萬伙居屋公屋

房協去年9月推出的「未補價資助出售房屋出租計劃」，最快將於7月29日落實涵蓋房委會約40萬個居屋及租置公屋單位，並且同時推出包括杜絕「劏房化」的多項優化性措施。
接近政府消息人士向《香港01》透露，分租計劃會放寬容許把房協及房委會資助出售項目的整個單位出租，惟會嚴格限制業主出租單位的租戶數目，其中無分間房或一房單位，只限租予一個租戶家庭；兩房或以上單位，則只可限租予兩個租戶家庭。
由於參與計劃業主有需要時，也可透過社會服務聯會代為分租單位房間予輪候公屋家庭共住，消息人士指，當局相信可避免這些單位出現「一屋劏40棺材房」情況，釋除各界對計劃引致「劏房化」疑慮。
房委會資助房屋小組原定7月22日討論分租計劃擴大至居屋及租置公屋的細節，但因運輸及房屋局、房委會及房協近日才完成優化計劃檢討安排，故此小組會議順延一周舉行。(資料圖片)
放寬整個單位可出租 審批申請全交房協統籌處理
據悉，房委會資助房屋小組原定7月22日討論有關細節，但因運輸及房屋局、房委會及房協近日才完成優化計劃檢討安排，故此小組會議順延一周舉行，令計劃可在7月底前交予小組審議，一旦通過後，最快可在9月內實施。
房協去年推出計劃，讓轄下未補地價資助房屋的業主，可把個別睡房出租，至7月初業主申請為13宗，租客申請53宗；發出6張合資格出租證明書，22張合資格租住證明書，但仍未出現成功配對個案。
消息人士透露，縱使房協曾爭取其他優化措施，包括合資格業主擁有物業單位年限，由10年降至5年或以下；以及縮短非長者一人租客須輪候公屋6年或以上的年期限制，但港府卻不准許作出任何放寬，要把申請資格維持原狀。至於今次優化措施主要是容許業主出租整個單位，以及房委會轄下未補地價的近40萬個居屋及租置公屋亦納入計劃內，而整個計劃日後會交由房協統籌處理，居屋及租置公屋業主需向房協申請及由其審批資格。
房協分租計劃擴大至居屋及租置公屋，可令約40萬個未補地價單位符合資格出租。(資料圖片)
無房或一房業主僅可租予一租戶
此外，因應房委會及房協內部不少成員都關注放寬分租計劃，或會引致資助出售房屋「劏房化」問題，早前亦曾有人建議以住戶數目、住戶人均居住面積或單位分間設限來堵塞漏洞，但運房局、房委會及房協三方經討論後，最終敲定以租約限制住戶數目。
若無房單位或只有一房的單位，只可租予一個租戶；若是兩房或以上的單位，則只可租予兩個租戶。消息人士指，規限租戶數目相信可減低這類單位成為「劏房」的誘因，而由社聯代為分租單位，業主亦難把單位再劏成多個房間出租，故相信此舉可杜絕「劏房化」問題。
房委會資助房屋小組成員尹兆堅表示，經優化的「未補價資助出售房屋出租計劃」不需要太複雜的規限程序，否則會如計劃初期般難以吸引市民申請及提供單位放租，但他關注房委會及房協將如何監管單位分間、及部分單位或存在僭建和違規建築等問題。