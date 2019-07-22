【01獨家】房協分租計劃擬限一屋最多租兩家庭　涉40萬伙居屋公屋

房協去年9月推出的「未補價資助出售房屋出租計劃」，最快將於7月29日落實涵蓋房委會約40萬個居屋及租置公屋單位，並且同時推出包括杜絕「劏房化」的多項優化性措施。 接近政府消息人士向《香港01》透露，分租計劃會放寬容許把房協及房委會資助出售項目的整個單位出租，惟會嚴格限制業主出租單位的租戶數目，其中無分間房或一房單位，只限租予一個租戶家庭；兩房或以上單位，則只可限租予兩個租戶家庭。 由於參與計劃業主有需要時，也可透過社會服務聯會代為分租單位房間予輪候公屋家庭共住，消息人士指，當局相信可避免這些單位出現「一屋劏40棺材房」情況，釋除各界對計劃引致「劏房化」疑慮。

房委會資助房屋小組原定7月22日討論分租計劃擴大至居屋及租置公屋的細節，但因運輸及房屋局、房委會及房協近日才完成優化計劃檢討安排，故此小組會議順延一周舉行。(資料圖片)

放寬整個單位可出租 審批申請全交房協統籌處理

據悉，房委會資助房屋小組原定7月22日討論有關細節，但因運輸及房屋局、房委會及房協近日才完成優化計劃檢討安排，故此小組會議順延一周舉行，令計劃可在7月底前交予小組審議，一旦通過後，最快可在9月內實施。

房協去年推出計劃，讓轄下未補地價資助房屋的業主，可把個別睡房出租，至7月初業主申請為13宗，租客申請53宗；發出6張合資格出租證明書，22張合資格租住證明書，但仍未出現成功配對個案。

消息人士透露，縱使房協曾爭取其他優化措施，包括合資格業主擁有物業單位年限，由10年降至5年或以下；以及縮短非長者一人租客須輪候公屋6年或以上的年期限制，但港府卻不准許作出任何放寬，要把申請資格維持原狀。至於今次優化措施主要是容許業主出租整個單位，以及房委會轄下未補地價的近40萬個居屋及租置公屋亦納入計劃內，而整個計劃日後會交由房協統籌處理，居屋及租置公屋業主需向房協申請及由其審批資格。