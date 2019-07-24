【元朗黑夜】光復元朗擬周末舉行　8月中前遊行示威陸續有來

因應《逃犯條例》修訂以及警方執法爭議的示威浪潮持續。元朗剛過去周日（7月21日）發生的「白色恐怖」暴力事件後，多個原定於7月27日或7月28日的示威活動都分別改期，擬改為7月27日「轉場」到元朗，舉行「光復元朗」行動。 除「光復元朗」外，多區都有人計劃舉行遊行，部分現時仍在醞釀階段，或意味到直至8月中前，遍地開花式的示威仍陸續有來。

▼7.21元朗黑夜▼

+ 18 + 17 + 16

7月26日 機場集會

有航空界員工發起於7月26日，於機場一號客運大樓的接機大堂集會，重申民陣五大訴求，呼籲機場的員工參與。不反對通知書仍然申請中。

機場管理局回應指，會與機場業務夥伴保持緊密溝通，確保機場運作暢順，並期望參與活動的人士盡量避免影響乘客及機場運作。

有網民發起於7月26日，在機場舉行集會。（網上圖片）

7月27日 光復元朗

元朗周日發生暴力事件，有人發起在7月27日（周六）舉行「光復元朗」行動。部分原定在相近日子、於其他地區舉行的遊行紛紛改期，改赴元朗。

社運人士鍾建平昨日（23日）到元朗警署申請不反對通知書，建議遊行當日於下午4時於水邊村遊樂場集合，4時半起步，然後沿元朗大馬路、朗日路遊行，最後以元朗西鐵站作為終點。遊行結束後將會在元朗西鐵站舉行集會，因此不反對通知書有效至晚上11時59分。

鍾建平昨日（23日）以元朗居民身份，到元朗警署申請不反對通知書。（香港01記者攝）

8月10日 大埔遊行

早前有網民計劃在8月10日，於大埔舉行遊行。遊行目前仍在籌備階段。

大埔中區議員區鎮樺接受《香港01》查詢時證實，已有地區人士向警方申請不反對通知書，但確實地點有待商討。據地區人士初步討論，現階段主張在太湖花園的E41巴士站集合，遊行至廣福道一帶，大致參考過往天后誕的路線。

8月11日 東區遊行

早前有東區居民在網上發起7月21日遊行，但由於和民陣的遊行撞期，後來有網民提議改期至8月11日舉行。不過遊行目前相信仍在籌備階段，據悉尚未申請不反對通知書。

8月11日 深水埗遊行

有網民建議8月11日在深水埗遊行，但現時關於此遊行的消息極有限。

8月17日 紅磡、土瓜灣「光復紅土」

本來計劃7月27日舉行的紅磡、土瓜灣遊行，主題為「光復紅土 還我淨土」，抗議紅磡和土瓜灣旅客過多、擾民的情況長期無改善，由於要「讓路」給光復元朗，活動已改期，擬8月17日舉行。

原定7月27日舉行的「光復紅土」遊行，因應7月21日元朗黑夜事件，故宣布延期至8月17日舉行。（網上圖片）

8月18日 荃灣、葵涌、青衣遊行

有網民提出8月18日在荃灣、葵涌、青衣遊行，但有關訊息有限，詳情待定

其他日期未定的遊行

改期 港島西遊行

有港島西居民曾計劃，於7月28日由堅尼地城科士街臨時遊樂場遊行至中山紀念公園，與將軍澳遊行「一早一晚」，分兩個時段實行「東西夾擊」。不過隨著元朗事件爆發、將軍澳遊行延期，港島西遊行的去向成疑問。今日（23日）早上有網民發帖，稱該遊行已延期。

《香港01》記者聯絡遊行主辦方，對方證實已決定改期進行，原因元朗周日的暴力事件，質疑警方執法，希望支持者將人力和物資集中在光復元朗行動。主辦方指，現階段未確定遊行改期至何時，如有消息會再公布，強調撤回逃犯條例、釋放並承諾不再追究義士、成立獨立調查委員會、收回暴動定性及落實雙普選的5大訴求不變。

改期 將軍澳遊行

將軍澳居民原定於7月28日舉行大遊行，但由於元朗事件，發起人表示會延期，確實日期待定。

《香港01》記者就不反對通知書的申請狀況向警方查詢。警方回應指，現時接獲一宗申請，擬於7月27日於元朗區舉行公眾活動，正按現行機制處理。