【元朗黑夜】何君堯父母墓碑被破壞　噴黑油寫「官黑勾結」

立法會議員何君堯繼多個辦事處被市民示威抗議及毀壞，其父母墳墓今（23日）亦遭人毀壞，噴上黑油及搬起墓碑。日前有網民於網上將疑為何君堯母親墳墓的地址、何子女的個人資料等於網上公開，有人留言指「去拜山」，何君堯到墳地了解事件。

何君堯其後到場了解情況。（王譯揚攝）

立法會議員何君堯於周日（21日）晚西鐵元朗站多名白衣人襲擊市民事件後，被指與白衣人合照握手，引起市民不滿，昨今兩日均有市民到何君堯位於荃灣、屯門及天水圍的辦事處抗議，其中位於荃灣的辦事處玻璃被拆毀，天水圍及屯門辦事處則分別被貼上連儂牆、掟蛋及圍封等。

日前資料被起底 網民留言稱「去拜山」

日前有網民於網上貼出聲稱為何君堯已故母親的墳墓地址，以及聲稱為何君堯及其子女的電話號碼、身份證資料等，有網民留言聲稱「起佢山墳」及「去拜山」等。今日有網上圖片拍得，一個懷疑為日前被張貼的墳墓地址，墓碑疑被破壞，墓碑上名稱與日前於網上流傳的名稱亦相同。相片中亦有人向墓碑舉起中指手勢。其後有另一張相片拍得，墓碑及旁邊另一個墓碑被人噴上黑油及放上花支，牆壁及地面亦被噴上「官黑勾結」、「何君堯孝子」及粗口字眼。

警員封鎖調查 何君堯到場了解

現場為良田村墓園，多名警員到現場拉起封鎖線，有穿背心便衣警員在內調查，其後何君堯及數名親友均到場了解事件，神情凝重。

根據《刑事罪行條例》第60條「摧毀或損壞財產」，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，經循公訴定罪，最高可被判處監禁10年。