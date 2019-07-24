理大首辦金融科技博士課程　學費80萬　要碩士學歷、8年高層經驗

金管局至今共發出8個虛擬銀行牌照，財政司司長陳茂波早前則表示，香港金融科技發展環境具有吸引力。香港理工大學將於下學年開辦理大金融科技博士學位課程，但入學要求十分嚴格，申請人需持碩士學位、8年或以上高層管理工作經驗。 課程總監唐憲生預料，來年會先招收10至15名學生，而選修海外行政科目的學生，更可到著名海外院校交流培訓，當中包括瑞士洛桑國際管理發展學院。

金融科技博士課程總監唐憲生（左）、尚乘金融科技中心副總監魏向東介紹金融科技博士課程。（理大提供圖片）

報名者無碩士學歷 會作個別考慮

理大下學年將開辦香港首個金融科技專業博士學位課程，屬於兼讀學分制，課堂主要安排於周末，修畢期限為3年至6年，全期學費為港幣800,700元，來年預計招收10至15名學生。截止報名日期為今年8月30日，課程預定今年9月開始。

相關課程的入學要求十分嚴格，申請人需持碩士學位，工商管理相關學歷可獲優先考慮，以及需具備8年或以上高層管理工作經驗。持有學士學位及認可專業機構會員資格的高層管理人員申請，則會作個別考慮。

課程總監唐憲生表示，除了上述入學要求，申請人宜對數碼化時代有一定認知，但無要求具備特定工作或學歷背景，亦不要求對金融科技範疇有深入認識。他強調，課程並非期望培訓技術人員，而是希望培訓管理人員對金融科技的知識，加強其人力資源決策能力。

唐憲生（右）強調，課程並非期望培訓技術人員，而是希望培訓管理人員對金融科技的知識。（鄺曉斌攝）

課程內容

1個必修科目：論文研究與設計；及 1個核心科目（任擇一科）：基礎定量研究或基礎定性研究；及 選修科目（任擇六項）：大數據及人工智能、加密學及區塊鏈、數碼供應鏈管理、金融科技經濟、數碼世界的管理及市務學、海外行政課程、智慧城市及城市信息學、金融科技獨立研究（只供遇特別情況的學員選擇）；及 畢業論文：金融科技博士論文I（論文計劃書）及金融科技博士論文II （研究報告）。

唐憲生表示，雖然該課程行政上劃歸工商管理學院，但課程內容及師資均屬跨領域，包括策略管理、人工智能、區塊鏈、大數據及智慧城市等。他指出，選修海外行政課程的學生，暑假期間可獲安排至海外大學修讀數碼化相關課程，為期約一周，參與大學包括著名院校瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）。