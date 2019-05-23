理大研發超柔軟高效能織物鋰電池　可用於帽子、手錶錶帶

傳統鋰電池體積大且重，難以應用在可穿戴物品上，香港理工大學的研究團隊早前研發了一種超柔軟的高效能織物鋰電池，可為醫療健康監測、智能紡織品、智能手機、全球定位系統追蹤等穿戴電子產品提供穩定、耐用及安全的能源供應，有關技術在上月日內瓦第四十七屆國際發明展奪得金獎和兩項特別優異獎。意味將來人類身上穿著的衣物，亦可配有鋰電池。

香港理工大學的研究團隊早前研發了一種超柔軟的高效能織物鋰電池。（理大提供）

理大紡織及服裝學系團隊研發的織物鋰電池，能量密度高達逾450 Wh/L（瓦時/公升），柔軟度甚佳，可折疊彎曲至半徑小於1毫米，兼且折疊超過1,000次仍能保持效能，比現有可彎曲鋰電池只能彎曲至半徑約25 mm更細，效能亦較現時只小於200Wh/L更佳。不但充電及放電速率快，電池壽命更與傳統鋰電池不相伯仲。

織物鋰電池可提高產品靈活性

而織物鋰電池的形狀、大小、容量均可定制，可用於帽子、手錶錶帶、內衣、鞋子等日常用品，提高產品設計靈活性，有關技術成功於上月的日內瓦第四十七屆國際發明展奪得金獎和兩項特別優異獎。

帶領研究團隊的鄭子劍教授認為，可穿戴技術應用潛力廣泛，是智能手機後全球下一個重大市場商機，料可穿戴產品的全球市場收入將以每年增長逾20%速度躍進，至2024年達1000億美元。