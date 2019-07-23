【李鵬逝世】漫畫家筆下吸血者　尊子：死訊令人想起天安門母親

涉及1989年六四事件天安門大屠殺的前總理李鵬昨日（22日）去世，享年91歲。政治漫書家尊子（黃紀均）在六四事件曾畫《吸血者》漫書，控訴李鵬鎮壓學生。 記者今日告知尊子有關李鵬死訊，他淡然地説：「真係一個時代人物的終結，對於他，我即時諗起嘅始終都係六四事件，因為佢所影響嘅事牽連到現在，我會即刻諗起天安門母親同埋所有唔開心嘅嘢。」他相信李鵬離世，對爭取平反六四事件影響不大。 出版政治漫畫書的次文化堂社長彭志銘則指李鵬去世已成事實，但他遺下的「遺物」、「問題」影響深遠。

尊子形容，想起前國務院總理李鵬，必會想起「八九六四」事件。（路透社）

尊子漫畫中李鵬跪在舔人血

尊子在1989年六四事件後，出版一本名為《黑材料》的漫畫集，其中一篇《吸血者》，中國共產黨黨徽的鐮刀上掛着人上，李鵬則跪在地上舔着流下來的人血，控訴李鵬在六四事件中鎮壓學生。尊子每年都會出席維園的六四燭光晚會，他祈望有日能夠平反六四。

對於李鵬離世，尊子坦言對李鵬沒有太大感受，「我畫李鵬，只是諷刺他的決策，對我來說他只是一個政治人物。」但尊子指，李鵬在六四事件中是主角之一，不少人提及李鵬的名字會感到憤怒。

尊子在六四事件後畫了一幅《吸血者》，諷刺李鵬鎮壓學生。（尊子提供）

最深刻發表「519講話」

尊子開始畫政治漫畫時，正值李鵬上台之時，認為他是一個影響現今中國社會的重要人物之一，「佢同江澤民好似打雙打咁，一個肥一個瘦，一個高一個矮。」但對他最有深刻印象，一定要數到1989年「六四事件」，他正正是其中一個決策人，在電視上發表措詞強硬的「519講話」，表示「改革開放和四化建設，人民共和國的前途和命運，已經面臨嚴重的威脅」，並稱要「旗幟鮮明地制止動亂」，宣布由5月20日起在北京部分地區戒嚴。

在聽到李鵬死訊後，尊子說：「我即時諗起嘅始終都係六四事件，因為佢所影響嘅事牽連到現在，我會即刻諗起天安門母親同埋所有唔開心嘅嘢。」對於創作李鵬這個角色，尊子説如果以漫畫家來講，「佢的確係一個好嘅題材，因為佢係一個令人反感角色。」

李鵬（右）與鄧小平（左）是六四事件時中國領導人，兩人均已離世，但六四事件仍未有平反跡象。（資料圖片）

料對爭取平反六四影響不大

李鵬的死會否對平反六四造成影響？尊子認為，能否成功平反六四不在於李鵬，「李鵬踏出政治舞台太久遠，他的個人影響力早已經被清洗掉了，（平反六四）與他無關！」他對未來能否平反六四感到悲觀，只因現任的中共中央總書記習近平的態度強硬，「你看到習近平的處事方式，平反六四暫時是無可能發生。」

名政治漫畫家尊子曾在六四漫畫集《黑材料》中創作出的《吸血者》，諷刺1989年時任中國國務院總理李鵬。（梁煥敏攝）

出版多部諷刺時弊及政治書的次文化堂，其社長彭志銘則形容，李鵬去世已成事實，但他遺下的「遺物」、「問題」影響深遠，當中三峽水壩工程，禍延現代，成為後世的「計時炸彈」並不是好東西，不是他的離開就能解決。

次文化堂社長彭志銘則形容，李鵬去世已成事實，但他遺下的「遺物」、「問題」影響深遠。（梁煥敏攝）

有市民對死訊淡然 促先處理香港「家事」

對於李鵬逝世，市民黃先生受訪時稱，只記得李鵬的名字，不記得其事蹟；市民蘇小姐則認為，港人大多冷漠，對內地政治官員的死訊「無感覺」，認為應先處理好香港的「家事」，再顧及國家的事。

市民許先生提到李鵬當年在六四事件的鎮壓決定令多人死亡，不過李鵬經歷六四後仍無下台，許先生預計這種「共產黨作風」會帶到香港，因為始終香港歸中國之下。