【李鵬逝世】媒體關注李鵬逝世：是他見證了中國崛起

中國前總理李鵬逝世引發西媒廣泛關注。西媒認為，李鵬因「六四」事件與三峽工程而飽受質疑，但李鵬也見證了中國從「六四」遭國際孤立後的逐步崛起，留下了經濟增長的遺產。

中國前總理李鵬被認為是三峽工程的重要推手。（AP）

西媒7月23日援引中國官媒新華社的報道稱，北京時間7月22日晚，享年90歲的李鵬在北京逝世，但病因不明，稱中國官媒新華社的快訊只是報告李鵬逝世消息，並指醫治無效。

見證中國崛起

美聯社報道稱，李鵬雖然是一位謹小慎微、缺乏創新的人物，但也是一位敏鋭的「政治拳擊手」，2002年退休前，在權力的頂峯呆了20年。

他留下的遺產是擴大和廣泛的經濟增長，以及威權政治控制。

雖然在中國公眾中普遍不受喜歡，但李鵬見證了中國自「六四」事件後陷入孤立狀態後的崛起過程，在全球外交與經濟的影響力不斷上升。李鵬經常在公開聲明中公然宣揚這一發展。

因「六四」飽受質疑

英國路透社稱，李鵬因在1989年「六四」事件中所扮演的角色，遭到人權活動人士和北京許多人的指責。

香港《南華早報》稱，李鵬的去世再次促使人們呼籲對30年前的事件「追究責任」。

法新社稱，李鵬因在1989年「六四」事件中的角色而成為中國最具爭議的總理。

德國之聲稱，李鵬在中國政壇及社會中的民望幾乎是歷屆總理中最低的。這一點直到其去世也沒有改變，而其癥結無疑是1989年的「六四」事件。

中國歷史學者章立凡認為，李鵬儘管在「六四」事件中扮演重要角色，但並非最主要的責任人，「他自己好像也很在意這一點，所以經常要用各種方式來替自己洗刷。」

三峽工程

德國之聲稱，如果説李鵬政治生命中的最大爭議無疑是「六四」的話，那排在第二位的就是三峽工程。中國公眾輿論對此工程一直存在巨大意見分歧。

反對意見認為，三峽工程可能帶來嚴重的移民、環境和安全等問題。而支持者則堅稱，三峽工程能夠解決長江水患並提供發展經濟所急需的電力。

由於李鵬出身於水利系統，並且三峽工程在其總理任內通過並開工，因此人們普遍認為李鵬在其中起到了重要的推動作用。

中國歷史學家章立凡對此認為，這未必符合歷史事實：「其實最終的決策，當然跟他在總理任內，跟他所處的水電系統這種利益有關。但是當時其實幾位中共的大佬在三峽的決策中起拍板作用，這個才是根本的。」