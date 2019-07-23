【李鵬逝世】趙紫陽之子趙二軍：「冇特別感受　佢都咁大年紀」

前國務院總理李鵬昨晚（22日）在北京逝世，終年91歲。1989年北京爆發八九民運，時任總理李鵬被指是強硬派，與時任中共總書記趙紫陽為首的改革派，在處理民運出現嚴重分歧，李鵬力主強硬鎮壓學運。最後北京出動解放軍鎮壓，流血收場，趙紫陽亦在六四事件後下台，被軟禁至2005年逝世。 趙紫陽之子趙二軍今日（23日）接受《香港01》訪問時，被問及如何看李鵬逝世的消息，他直言沒有什麼特別感受，又指李鵬「都咁大年紀喇」。

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趙紫陽在回憶錄《改革歷程》中，多次提及李鵬在八九民運中的角色。當年趙紫陽出訪朝鮮（北韓）期間，李鵬代主持中共中央政治局常委的工作，將學運定性為「有組織、有預謀的反黨反社會主義政治鬥爭」，並向鄧小平匯報，最後促成《人民日報》「四二六社論」，將學運定性為動亂。

當年趙紫陽回京後，曾在5月4日發表《在民主和法制的軌道上解決問題》的講話，為動亂定性降溫。但最終無法挽回局勢，李鵬在5月19日晚宣布北京在翌日戒嚴。趙紫陽在5月19日凌晨，到天安門廣場探望絕食學生，拿着擴音器說：「同學們，我們來得太晚了。對不起同學們了。你們說我們、批評我們，都是應該的」，成為他一生中最後一次公開露面。

1989年6月3日晚至4日凌晨，解放軍入城，以真槍實彈鎮壓，血腥清場。趙紫陽在六四後被軟禁，直至2005年逝世。

趙紫陽在《改革歷程》中，以「始作俑者」、「阻撓」等字眼，形容李鵬當年的行為。

趙紫陽之子趙二軍，早前接受《香港01》六四事件三十周年訪問。（資料圖片 / 羅君豪攝）

趙紫陽的兒子趙二軍，得悉李鵬逝世後，接受《香港01》記者訪問，他以粵語回應，指：「冇乜感受，佢都咁大年紀喇。今日都傳咗一日，中央台同新華社終於證實咗」。

趙二軍早前接受《香港01》六四三十周年系列報道專訪，曾提及李鵬，指當年政治寬鬆，沒有一個學生和市民會認為政府會開槍。「所以愈勸我（學生），我愈搞。每次我父親出來，他們（學生）就散了，但李鵬一出來，他們又激起來了。折騰幾次，學生有信心，只要我們（學生）搞，他們（政府）就屈服。」

最終六四流血收場，趙二軍曾協助黃雀行動營救民運人士，被列入內部通緝名單，一度與妻子和女兒流亡法國。