陳白沙中學遭教局調查　校長發內部聲明拒認違規　局方促再交資料

《香港01》周二（23日）報道，位於黃竹坑、本身是「中文中學」的新會商會陳白沙紀念中學，擬在下學年中一班開辦一班「校本英文班」，涉嫌違反教育局有關「微調中學教學語言安排」，正面臨教育局調查。 據知，該校校長徐榮耀同日向教師及家長發出「澄清聲明」，指控報道「未經求證」及「失實」。惟《香港01》記者早於上周起至報道公開前，分別以電郵及親身到校查詢，該校職員曾面對面向記者表示暫不作回應，記者只能留下聯絡資料；而今日校方出內部聲明後，校方承認徐榮耀有發過「澄清聲明」，但不願提供聲明全文，又辯稱「你（記者）不是向我們求證，只是查詢」，而校長則繼續拒就事件回應。 據教育局規定，「中文中學」以英文教授非語言科目不能超過兩科，連同以英文進行的學習活動課時，合共不得超過全級總課時（扣除英文科課時後）25%。教育局表示，將要求該校盡快提交詳細資料，如發現違規會要求學校修正，不排除向有關學校發勸喻或警告。

新會商會陳白沙紀念中學。（鄧穎琳攝）

《香港01》接到校方發內部聲明的消息後，曾再致電該校，首名接聽職員確認校長有發澄清聲明，卻認為記者到校亦不算求證：「你不是向我們求證，只是查詢」，對方語畢即將電話轉駁至該校行政主任許小姐，許稱：「你純粹出現在學校，但找不到可回應或對應此事的老師，很難稱得上求證」。惟即使記者再三要求校長可以電話、文字或電郵等方式回應事件，但據許轉述，該校校長徐榮耀決定暫不作任何回應，亦不願提供聲明全文。

而據消息人士提供的「澄清聲明」，校長稱「現階段，並未發現與上述有關事宜有任何違規出現」，保留一切追究法律權利，又透露該校疑同時實行「化時為科」及「化科為時」，即除選擇數學及科學兩科以英文任教外，另有其他科目進行英語延展學習活動。

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教局指引：以英文任教非語言科目有限制

由於教育局《中學教育課程指引》有關課時分配的建議列明，數學科及科學科分別最少須佔整體課時的12%及10%；參考該校中一級書單，全級四班上下學期均用英文版的數學課本，而1A及1B班的歷史及地理科均選用英文版課本；而1A班就連綜合科學科亦選用英文版課本。

據知，教育局規定學校可同時實施「英語延展教學活動」及將兩科目「化時為科」地全以英文教授，惟所有以英文教授的科目及以英文進行的學習活動課時，不得超過全級總課時（扣除英文科課時後）25%。換言之，該校應只餘下2%課時可以英文任教非語言科目，難額外再以英語教授歷史及地理科，與家長通告的信息不符，有誤導教育局或家長之嫌。

教育局：會要求學校盡快提交詳細資料 若違規會要求修正

教育局確認日前接獲一宗相關投訴，已聯絡學校並進行調查，會要求有關學校盡快提交詳細資料，以核實學校安排是否符合上述要求，直言如發現任何與事實不符的情況，會要求學校作適當跟進，如發現違規情況，會要求學校作出修正，若有需要不排除向有關學校發勸喻或警告。