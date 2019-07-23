【元朗黑夜】警指新界北999報案中心　當晚3小時內收2.4萬個電話

警方今日（23日）在facebook專頁發布呼籲與澄清，重申對「在元朗及上環發生的暴力事件，警方予以強烈譴責，承諾必定盡最大努力，將涉案施襲者繩之於法。」警司劉肇邦表示，就元朗西鐵站內的暴力事件，新界北999報案中心由晚上10時半至凌晨1時半，3小時內已收到超過2.4萬個求助電話，是平日每日平均數的約10倍，指「希望大家諒解呢一個特殊情況。」警方會檢視未來有任何改善之處，「確保市民可以在緊急情況之下，都能夠同警方聯絡。」另外，呼籲未報案的傷者與新界北總區重案組聯絡。

警司劉肇邦。（警隊片段截圖）

警司劉肇邦表示，就元朗西鐵站內的暴力事件，知道當晚有市民打去999，「有啲人未能夠打通，有啲人等咗好耐，有啲人甚至唔夠時間畀佢地講哂全個事件經過，對警隊嘅緊急求助服務感到憂慮。」

他續指，新界北999報案中心每日平均收到2,500個求助電話，星期日當晚，單是晚上10時半至凌晨1時半，3小時內已收到超過2.4萬個求助電話，即平均每1分鐘要應付133個電話，「數目遠超負荷，希望大家諒解呢一個特殊情況。」

呼籲傷者報案

劉肇邦指，警方留意到網上有人呼籲一齊打999報案，警方會檢視未來有任何改善之處，「確保市民可以在緊急情況之下，都能夠同警方聯絡。」並呼籲未報案的傷者盡快與新界北總區重案組聯絡（電話︰36613344／94600523），助警方蒐集更多證據，將施襲者緝拿歸案。

（警隊片段截圖）