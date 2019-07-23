【元朗黑夜】何君堯荃灣辦事處被黑膠袋圍封　鄰舖毫髮無損

元朗周日（21日）晚發生白衣人追打市民事件，新界西立法會議員何君堯被指曾與白衣人合照，更豎拇指稱讚對方為「英雄」，引起社會不滿。網民昨日（22日）發起「問候何君堯大行動」，包圍並破壞其位於荃豐中心的辦事處。中心內不少舖頭昨日上午就已經收到管理處通知，提早落閘迴避。

何君堯荃灣辦事處，今日（23日）被黑色膠袋封住。（袁澍攝）

《香港01》記者今日前往現場，發現辦事處已經用黑色膠袋圍封，不時有路人前來影相；荃豐中心內大部分舖頭已經恢復營業，中午時分亦有不少客流。與何君堯辦事處一牆之隔的一間化妝品店老闆吳小姐表示，自己的舖頭毫髮無損，僅僅「多咗幾張MEMO紙啫！」

經營化妝品舖頭30年的吳小姐表示自己的店舖毫髮無損。（鄧穎韜攝）

「明白年輕人的訴求」

吳小姐表示，昨日一早荃豐中心管理處就已經通知商場內舖頭，下午會有包圍行動，經考慮後提前落閘「避開」。她昨日下午及夜晚看新聞時都十分擔心行動會殃及池魚，但今日回來發現商舖毫髮無損，只是多了幾張Memo紙；除了一日未營業之外，沒有太大影響。

吳小姐說，自己的舖頭經營已經超過30年，一直靠熟客幫襯，今日也不斷有街坊過來關心。她表示，明白年輕人有自己的訴求，但仍希望不要採取暴力的方式。

林小姐的服裝店就在何君堯荃灣辦事處的隔壁，她表示不希望香港的情況繼續惡化。（鄧穎韜攝）

有人參觀辦事處「遺迹」

距離辦事處不遠的服裝店經營者林小姐表示，昨日店舖由家姐照看，中午過後已經有「大隻佬」來回走動，令客人「都驚驚哋」，因而只做了一單生意便趕緊落閘，「都好驚，怕受到牽連。」

她表示店舖未有遭破壞，今日亦有生意，更多了一些市民前來參觀被破壞的辦事處，「唔希望香港繼續惡化落去。」

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