【元朗黑夜】石鏡泉辭經濟日報副社長　續寫專欄　曾倡藤條教仔　

現年71歲的《香港經濟日報》副社長石鏡泉上周六（20日）在「守護香港」集會發言，呼籲市民效法元朗及深水埗居民，用藤條及水喉通「教仔」。恰巧周日元朗西鐵站發生白衫人隨機毆打市民事件，一語成讖，引起網民發起罷買行動，甚至集團旗下刊物編採人員發起聯署聲明，批評石鏡泉言論「指鹿為馬」。 石鏡泉昨晚發道歉聲明，撤回早前的藤條與軟膠通言論。香港經濟日報集團（423.HK）今日（23日）發表公告，石昨日已向董事會提出辭任執行董事及經濟日報副社長，董事會今日批准並即時生效。惟石鏡泉仍會繼續為集團的專欄作家。

《香港經濟日報》副社長石鏡泉的「藤條水喉通打仔」言論一石激起千重浪，最終令石引咎辭職。（資料圖片）

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建制派人士上周六發起「守護香港」撐警集會，《香港經濟日報》副社長石鏡泉亦有出席，公開批評近日反修例示威者的衝擊行為，更揚言要向元朗鄉親、深水埗街坊學習，可用藤條及水喉通「教仔」。

結果，周日元朗西鐵站發生白衫人以籐條、水喉通隨機毆打市民事件，一語成讖，石的言論一石激起千重浪，有網民發起罷買經濟日報，甚至抵制集團旗下的其他刊物。集團昨日隨即透過電郵向員工發內部聲明「割席」，稱石鏡泉的言論是個人意見，並不代表公司立場。

及後，集團旗下刊物逾700名編採人員發起聯署聲明指，對石的「藤條水喉通打仔」的煽惑暴力言論，深表震驚及極度遺憾，形容言論令人髮指。

石鏡泉當晚即發出道歉聲明，撤回之前相關言論，又對言論引起不安，向社會、同事作出最真誠道歉。他又稱，自己以個人名義參加集會。集團今日在披露易發出公告指，石昨日向董事會提出辭任執行董事及經濟日報副社長，董事會今日批准並即時生效。石鏡泉仍會繼續為集團的專欄作家。

另外，公告指，石已確認與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任一事而須知會公司股東事宜。董事會亦向石表示衷心謝意，感謝其任內對公司的貢獻。

根據經濟日報最新年報，截至今年3月31日，石鏡泉持有集團0.232%股份，以周二收市價計算，其股份市值約162萬。另外，作為集團執行董事的石鏡泉2018/19年度總薪金及福利為346萬，當中包括296.6萬的薪金、34.6萬酌情花紅及14.8萬僱主退休金供款。

另外，集團同年度亦向石鏡泉支付6.7萬顧問版權費及25.3萬撰稿人酬金。