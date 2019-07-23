【元朗黑夜】網瘋傳烏都文、尼泊爾文文宣　籲南亞裔拒暴行　

21日元朗發生無差別襲擊事件，逾百名身穿白衣的人士手持藤條、鐵通，攻擊區內市民，更不時傳出消息指，黑社會人士已派出南亞刀手準備襲擊。事件發生後，網上開始出現以烏都文、尼泊爾文撰寫的文宣，籲南亞裔人士遠離暴行，勿被金錢誘惑。有少數族裔社工指，昨日已收到不少擔心少數族裔安全的訊息，着他們勿參與示威，惟相信仍有不少人會堅持上街，和平表達訴求：「他們的聲音大都是擁護民主的。」

元朗無差別襲擊事件發生後，網上仍不時傳出或有下一波襲擊的消息，部分訊息更強調狂徒中有南亞裔刀手，警告市民小心安全。及後，社交平台、群組開始廣傳以烏都文、尼泊爾文撰寫的訊息，大意是呼籲少數族裔避免參與非法及暴力活動，如遇有人強迫他們收錢行事，亦應當拒絕，勿被人利用。訊息又警告，參與暴力活動有機會被捕判監，令前途盡毀，所犯下的錯誤亦會令整個社群被歸咎。

網上流傳文宣 烏都文︰ رائے مہربانی غیر قانونی اور تشدد پسندانہ سرگرمیوں سے دور رہیں۔ اور اگر کوئی آپ کو پیسے دے کر ایسا کرنے پر مجبور کرے تو اسے فوری طور پر مسترد کر دیں۔ کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں۔ آپ پکڑے جاسکتے ہیں اور آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کا مستقبل برباد ہو سکتا ہے۔ اور اس کا الزام صرف آپ پر نہیں بلکہ آپ کی سب کمیونٹی پر لگے گا۔ آپ کو کوئی بھی بچا نہ پائے گا وہ بھی نہیں جنہوں نے آپ کو اس کے لیئے بولا ہو گا یا پیسے دئیے ہوں گے۔ پرائے مہربانی پُر تشدد سرگرمیوں سے دور رہیں۔ 尼泊爾文︰ कृपया कसैले तपाइलाई अवैध र हिंसक कार्यमा संग्लग्न हुन प्रोत्साहन गरेमा र भुक्तानी गर्ने बाचा गरेमा अस्विकार गर्नुहोस।आफु बच्नुहोस। यस्ता क्रियाकलापमा संग्लग्न भएमा तपाइलाई गिरफ्तार र कैद गरिनेछ।तपाइको भविष्य नस्ट हुनेछ। दोष केवल तपाइलाई मात्र हैन तपाइको समुदायलाई पनि लाग्नेछ।कसैले पनि तपाइलाई सुरक्च्या गर्नेछैन। तपाइलाई निर्देसन दिएर भुक्तानी गर्ने मानिश्ले पनि तपाइलाई बचाउन सक्ने छैन।त्यहि भएर यस्ता हिंसात्मक क्रियाकलप बाट टाढा रहन आग्रह गरिन्छ।

Telegram和facebook瘋傳烏都文、尼泊爾文文宣，籲南亞裔拒暴行。（Telegram截圖）

印裔註冊社工Jeffery Andrews (Jeff)表示，未知撰寫、翻譯有關訊息的人是誰，但訊息已在少數族裔的社交平台、通訊軟件群組中廣泛傳開。21日晚元朗發生的無差別襲擊事件中，網上不時流傳訊息，稱現場有黑社會人士、南亞刀手，人心惶惶，Jeff坦言擔心此情況會加深大眾對少數族裔的既定印象、成見，而身邊的朋友亦非常擔心少數族裔的安全：「昨日我不停收到訊息，着少數族裔的朋友不管是支持哪邊的遊行都不要參加，因為這環境下，甚麼人都會被打、don't join the protest (不要參加示威)。」

周日晚上元朗發生的無差別襲擊事件中，網上不時流傳訊息稱現場有南亞刀手，Jeff坦言擔心此情況會加深大眾對少數族裔的既定印象、成見。(資料圖片)

事實上，由6月至今，Jeff指不少少數族裔都以個人或群體身份，走上街頭、參加示威，表達反對《逃犯條例》修訂的訴求。他認為，更多年輕一代在港接受教育，了解香港的價值，對比起五年前的佔領運動，大家的態度更見正面。「五年前真的不太多人會走出來，就政治問題發聲，但這次我在不少群組中，見到他們的聲音大都是擁護民主的，數周前我們曾就反對修訂作出聯署，也收到逾800個簽名。」選民登記在本月上旬截止前，亦有少數族裔在網上不斷作出呼籲，着朋友登記成為選民：「我自己也為此感到驕傲。」

縱然在襲擊事件發生過後，全城人人自危，但Jeff表示身邊的少數族裔朋友仍堅持撤回《逃犯條例》的訴求，亦打算繼續上街：「但我們要想想如何表達意見才會安全，聲音不會過激、不牽涉暴力。因為少數族裔參與遊行、示威活動，很容易會被target (當成目標)，所以要小心一點。」