恒大校長何順文：周日衝突及襲擊感非常震驚　籲師生保護自身安全

反修例風波持續，周日晚示威者與警方爆發衝突，同日元朗西鐵站更發生白衫人群起無差別毆打市民事件。香港恒生大學校長何順文今（23日）向師生發出家書電郵指，對本周日所發生的衝突和襲擊事件感到非常震驚和痛心，呼籲師生要保護自身及他人的安全。他表示，如同事在上班或下班遇有困難，可與主管商討並作出彈性安排；暑假期間需回校上課或考試的學生，校方亦會對受影響同學酌情處理。

恒生大學校長何順文今向師生發出家書電郵，對元朗襲擊事件震驚和痛心。（資料圖片）

何順文家書全文：

各位親愛的同學、同事：

就過去週末所發生的衝突和襲擊事件，我和廣大師生一樣，感到非常震驚和痛心，同時亦十分擔憂部分師生的安危。在此我呼籲同學及同事在任何時候，都要保護自身及他人的安全。

我明白在這個困難的時刻，同學、同事或會面對情緒困擾，校方會提供適切的支援或協助。有需要的師生，請隨時與校方聯繫。

鑑於事態仍在發展當中，我提醒大家要保持警覺，注意安全及他人感受。同事在上班或下班遇有困難，可與主管商討並作出彈性安排。暑假期間，部分同學需回校上課或考試，校方亦會對受影響的同學酌情處理。

讓我們以一顆和平與人文關懷的心，尋找出路，重建更美好的香港。

校長

何順文教授

2019年月7月23日