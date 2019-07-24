【元朗黑夜】白衣人襲西鐵站　港鐵：大堂有人對峙　月台大致平靜

周日（21日）晚上港鐵元朗站有白衣人士襲擊乘客，港鐵事後被批評處理不當，要求乘客離開車廂。港鐵車務總監劉天成表示，當晚往屯門方向的列車於10時55分到達元朗站，惟車長發現無法關門，或有人妨礙關門，於是有員工上前了解，但到59分時，仍未能關上車門，所以港鐵中央控制中心下令清客。他續稱，雖然當時大堂有人對峙，但月台情況大致平靜，強調是車務安排而決定。 今早（24日）有市民在金鐘站發起不合作運動，港鐵行政總裁金澤培表示，尊重市民發表意見，港鐵會盡力令車務暢順，如市民有投訴，會正視意見，亦會加以解釋及改進，但希望市民不要阻礙車務運作。 另外，身兼嶺南大學校董會主席的新任港鐵主席歐陽伯權，今日首次以主席新份見傳媒。對於嶺大校董會成員何君堯懷疑與元朗襲擊事件有關，他表示今日已去信教育局局長楊潤雄，要求查清何在襲擊事件中的參與程度。他續稱，如真有參與，是不可以容忍。

▼7.21元朗黑夜▼

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港鐵車務總監劉天成指周日晚元朗站大堂雖然有人對峙，但月台情況大致平。（羅君豪攝）

劉天成表示，晚上10時55分，往屯門方向的西鐵線列車到達元朗站，惟無法關上車門，之後發現有乘客阻礙車門，以致無法關上。他續稱，在程序上，即時派出在大堂的員工到月台，與該處的同事嘗試協助令車門關上，但到59分時，都仍然無法關上。

劉天成續指，根據程序，中央控制中心下令要求清客，令車門可以關上，讓列車離開，之後在後方的列車到達後，再載走乘客，強調是「根據車務安排而決定」。他表示，在初步調查後，59分時「月台都係平靜，無乜特別情況出現」；至於大堂，「有少少對峙嘅」。他又指，港鐵有直線電話接到警局，而且亦有鐵路警區，當時數分鐘內有警員到達，不過對方之後的調配情況，則要再詢問。

劉天成又指，當時元朗站接近「收車」，站內只有三名職員及一名承辦商職員，前三者分別於站長室、大堂、月台；承辦商職員則於客務中心。金澤培指，港鐵並非治安組織，沒有相關訓練及準備，關於治安的工作，依靠警察負責，並由對方部署，自己不會評論，不過之後會向警方進一步跟進、商討。

另外，今早有市民在金鐘站發起不合作運動，抗議港鐵在元朗襲擊事件處理不當。金澤培表示，尊重市民發表意見，港鐵會盡力令車務暢順，如市民有投訴，會正視意見，亦會加以解釋及改進，但希望市民不要阻礙車務運作。劉天成表示共有30班列車延誤，最嚴重的該班列車須時10多分鐘才能駛離車站，至到達終點站共延誤了20多分鐘。

至於有參與行動的市民收到檢控通知書，金澤培表示，港鐵希望確保乘客可安全暢順乘車，港鐵附例亦有這方面的保障，一般而言，如市民無意妨礙車務，在港鐵人員勸籲後，就不會再跟進；相反，如勸籲無效，港鐵就會發通知書，因應事件嚴重性再決定下一步行動。

成立兩個心戰室應對周六「光復元朗」

對於周六（27日）有網民再次發起「光復元朗」行動，以及遊行路線終點擬訂於元朗西鐵站。港鐵車務總監劉天成表示，將於7月27日增派人手維持秩序，且分別在控制中心及現場設立兩個心戰室，以作出車務調動安排。