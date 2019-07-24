工程公司東主涉串謀物管職員　誇大報價2160元遭廉署起訴

廉政公署今日（24日）起訴第一太平戴維斯物業管理一名前僱員，以及滙浰工程公司獨資東主，控告他們涉嫌串謀欺詐該物業管理公司，誇大商業大廈萬兆豐中心180組LED筒燈的報價，涉及款額合共2160元。 兩名被告本周五（26日）在觀塘裁判法院答辯，現已獲廉署准予保釋。

被告黎傑安於案發時，被調派到位於觀塘的商業大廈萬兆豐中心工作，涉嫌滙浰工程公司獨資東主被廉署起訴。（萬兆豐網頁圖片）

涉買180組LED筒燈報價

現齡35歲的第一太平戴維斯物業管理公司前高級技術主任黎傑安，以及40歲的滙浰工程獨資東主李振遠，同樣被控一項串謀欺詐罪名。

案情指，黎傑安於案發時，被調派到位於觀塘的商業大廈萬兆豐中心工作，其職責包括就大廈的小型維修工程及採購項目，索取報價及製作報價分析文件，他於入職前已認識李振遠。

第一太平戴維斯物業管理於2016六年9月進行採購活動，購買180組LED筒燈，以改善萬兆豐中心其中3個樓層公用走廊的照明狀況。

控罪指，黎傑安及李振遠涉嫌於2016年9月19日至28日期間，一同串謀欺詐第一太平戴維斯物業管理，即不誠實地向該公司訛稱滙浰就兩款LED筒燈所報的單價，分別為280元及380元；第一太平戴維斯物業管理當時批准滙浰就採購有關照明用品的報價。