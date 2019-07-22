廉署正式落案起訴康宏兩名前高層　 涉串謀詐騙　周三提堂

廉政公署今日落案起訴康宏環球（前稱康宏金融）（1019）兩名前兩高層，分別為前首席財務總監陳麗兒（46歲），以及前執行董事陳毅凱（51歲），兩人被控一項串謀詐騙罪，違反普通法。

廉政公署指出，控告上述兩人在康宏以逾8,900萬元收購一間投資公司期間，串謀詐騙香港交易所（0388）、該上市公司以及其董事局和股東。

兩名被告將於星期三(七月二十四日)下午在東區裁判法院應訊。

廉署及證監會在2017年採取聯合行動

廉署指出，接獲有關涉嫌觸犯《防止賄賂條例》及《證券及期貨條例》的投訴後展開調查，其後並於2017年12月與證監會採取聯合行動。



案發時，康宏金融是於港交所主版上市的公司。



陳麗兒和陳毅凱分別任職上市公司康宏的首席財務總監和執行董事。股權披露文件顯示，曹貴子在收購期間只是上市公司康宏的小股東，並非其董事。



康宏財務有限公司( 康宏財務）為上市公司康宏的非直接全資擁有的附屬公司。其主要業務是提供貸款和專有投資。

曹貴子同於周三應訊

曹貴子、陳麗兒和陳毅凱涉嫌於案發期間，商討有關信盈國際的潛在收購計劃。信盈國際於英屬處女群島註冊成立，由曹貴子持有55%股份，主要從事資產投資並提供顧問服務。



控罪指曹貴子、陳麗兒和陳毅凱涉嫌於2016年4月1日至2017年12月7日期間，一同串謀詐騙聯交所、上市公司康宏以及其董事局及股東，即不誠實地：



a) 隱瞞或沒有披露根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)曹貴子屬上市公司康宏的主要股東或董事；



b) 隱瞞或沒有披露康宏財務收購信盈國際屬一宗關連交易；



c) 導致康宏財務在上市公司康宏沒有遵照《上市規則》就關連交易規定的情況下，於2016年9月5日收購信盈國際。



被告已獲廉署准予保釋，以待星期三應訊。



現年55歲的曹貴子因涉嫌與該勾當有關早前被廉署起訴一項串謀詐騙罪名。他亦將於星期三下午在東區裁判法院應訊。



證監會將會就此案繼續與廉政公署通力合作。



聯交所及康宏環球在廉署調查案件期間提供全面協助。

證監會亦表示，康宏環球兩名前執行董事陳麗兒及陳毅凱遭廉政公署起訴，被指在2016年4月1日至2017年12月7日期間，透過安排康宏環球的附屬公司以超過8,900萬元的代價收購一家由曹貴子擁有的投資公司，與曹貴子串謀欺詐香港聯合交易所有限公司（聯交所）、康宏環球及其董事會和股東。