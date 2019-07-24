【元朗黑夜】重組元朗站廝殺驚慄1小時　港鐵要乘客落車誤判？

周日（21日）晚上有白衣人走入港鐵元朗站追打市民，引致逾40人受傷，事後除了警察被猛烈批評「無警時分」，港鐵同樣被斥處理不當，當犯人在大堂、月台混亂之際，要求乘客離開車廂。 港鐵車務總監劉天成今日（24日）回應指，當晚10時59分時，由於列車無法關門，而「月台都係平靜，無乜特別情況出現」，於是港鐵按照程序，車務控制中心下令清客，讓列車關門離開，使下列班車可到站接載乘客離開。他又指，當時大堂「有一啲民眾喺度，有少少喺度對峙嘅」。 不過翻看當晚片段，大約10時59分時，元朗站大堂已經十分混亂，多名市民受襲，部分人以消防喉射水還擊。到大約11時3分，已有片段顯示白衣人士走到月台位置追打市民，當時列車門未關上，部分更走進車廂施襲。

劉天成表示，晚上10時59分時，元朗站月台情況平靜。（羅君豪攝）

10:47港鐵報警 10:59劉天成：有少少對峙

根據劉天成今日會見傳媒時的說法，晚上10時55分時，往屯門方向的西鐵線列車到達元朗站，當時由於有人妨礙車門，以致無法關上，直至59分，車務控制中心下令清客，要求車上乘客離開車箱。他解釋，此舉按照既定機制，根據車務安排而決定，令列車可以關門離開，讓下一班車到站接載乘客。

翻查資料，港鐵之前表示於45分發現大堂上有人爭執，47分報警，56分安排列車不停元朗站，並嘗試安排空載列車接載乘客離開但不果。

劉天成形容，10時59分時，大堂「有一啲民眾喺度，有少少喺度對峙嘅」。不過翻看片段，當時大堂已一片混亂，聚集大批白衣人士，而且手持長棍、鐵枝等武器，不斷追打市民，部分人於是以消防喉射水對抗。劉又稱，由於列車門無法關上，按程序調排大堂職員到月台協助列車關門，換言之，當時月台上已有港鐵職員知道大堂的混亂情況。

大約11時5分，白衣人士已在月台追打市民。（資料圖片）

元朗站僅四名職員駐守

翻查港鐵的元朗站位置圖，該站分上、下兩屠，上為月台，下為大堂，收站時間為凌晨12時59分。劉天成指，由於襲擊臨近「收車時分」，當時站內只有三名職員及一名承辦商職員，前三者分別於站長室、大堂、月台；後者則於客務中心。他又稱，暴力事件發生前，港鐵並未收到情報指會有相關白衣人士出沒，而且因應港島示威，當日調派了200至300名職員到港島區。

據部分元朗區議員近日指，早已收到關於白衣人士的情報，並告知警方。

11:03白衣人上月台進車廂打人

根據當晚現場片段及事後目擊者所言，在港鐵要求清客後，列車內一直播出要求乘客離開車廂的廣播。不過片段顯示，在大約11時3分時，白衣人正經扶手電梯到月台樓層，再旋即圍打車廂外的人；而由於車門未有關上，部分白衣人更走進車廂襲擊乘客，然而列車仍繼續播出廣播要求乘客離開。

港鐵本周一（22日）晚的新聞稿指，車長初時未知有打鬥，因未能關上車門，通知車務控制中心；而中心因應當時理解的情況，安排乘客落車，以便隨後的列車接載乘客。不過劉天成承認，控制中心可看到元朗站月台情況。

劉天成今日回應沙田新城市廣場衝突時稱，由於商場正發生打鬥情況混亂，為了保障乘客安全，決定不停沙田站，「當大堂唔安全時，（我哋）作為鐵路營運者，要負責乘客安全」。

11:13列車未清客仍可開出

月台、車廂上的暴力事件持續，直到11時13分，列車終於成功關門，隨即再開出，當時列車上有不少乘客，並未如之前所言要清客。根據港鐵周一晚的新聞稿指，車長收到求助後，再通知車務控制中心，中心安排「列車在可以關上車門後駛離元朗站月台」，換言之，即使列車有乘客，其實亦可關門離開。港鐵曾於新聞稿指，由於車上的緊急掣被啟動，列車未能離開車站。

金澤培：受傷乘客可申請賠償

列車離開後，大約11時15分，配備全副武裝的警員到達元朗站，19分西鐵線恢復於元朗站停車。不過到44分，站內再爆衝突，控制中心再安排西鐵線列車不停元朗站，55分全站關閉。

因應有市民於元朗站受傷，港鐵行政總裁金澤培指，港鐵有購買第三者保險，傷者可向港鐵申請賠償，但最後會否賠償，需視乎屬港鐵責任，由保險公司判斷。他未又透露保險金額。