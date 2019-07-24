【光復元朗】新地消息：YOHO MALL留「安全區」避難　職員戴證件

政府硬推《逃犯條例》修訂引爆的抗爭持續，元朗在剛過去的周日（7月21日）發生令人髮指的「白色恐怖」事件，大批身穿白衣的人士手持籐條、水喉通等武器，無差別追打市民。事後有網民發起在周六（7月27日）舉行「光復元朗」行動，提出要求政府就事件作獨立調查等訴求。 由於計劃中的遊行終點元朗西鐵站，比鄰大型商場YOHO MALL，令人擔心7月14日晚沙田新城市廣場的流血衝突會否重演。接近商場大業主新鴻基地產的消息人士透露，吸取了新城市事件的教訓，今次將加強保安工作、前線人員將戴證工作外，更預備了「安全區」，在一旦發生不幸事件時供避難、急救之用。

YOHOMALL宣布，提早終止商場內的夏日推廣活動。（「YOHO MALL 形點」facebook相片）

+ 5 + 4 + 3

展覽腰斬為應變計劃一部份

接近光復行動遊行終點的元朗大型商場YOHO MALL形點，今日上午透過社交網站facebook（24日）宣布，由於區內可能有大型遊行活動進行，場內及各24小時通道或出現大量人潮，考慮到顧客及遊人安全，決定在周四（25日）終止商場內正進行、原定8月底才結束的夏日推廣活動。

消息人士向《香港01》透露，YOHO MALL和新城市廣場有一個共通點，就是根據地契條款，商場都有公共通道，必須24小時開放予所有人士使用，意味一旦出現突發情況，商場亦無法「拉閘」關閉，因此，在新城市事件之後，商場業主已制定一系列應變計劃，以應對「光復元朗」及日後其他大型社會活動。上述腰斬展覽，以騰出通道的做法，正是其中之一，日後當商場附近有大型社會活動舉行時，亦會如此。

設三級通報機制 向商戶、顧客通報

據了解，商場方面亦會把過往用於惡劣天氣，向商戶、顧客的通報機制，應用在大型社會活動之上，通報將分為三級制：

第一級，商場會和每個商戶指派的人員以SMS聯絡，在遊行開始的時候，向商戶通報遊行資訊、實況等。 第二級，當商場附近有不同人士發生對峙或肢體衝突時，商場會透過廣播系統及電子顯示屏提醒商場顧客。 第三級，一旦有大量人群突然湧入商場，並可能對商戶或途人造成嚴重滋擾時，商場會呼籲並協助在場人士撤離或留在安全地方。

7月21日，大量白衣人由YOHO商場進入元朗西鐵站，手持木棍襲擊市民。（資料圖片 / 香港01記者攝）

+ 18 + 17 + 16

職員曾被傳是「臥底」 將戴工作證識別

消息人士續指，明白到公眾希望得到最快的消息，且網上的傳言極容易迅速擴散，因此會透過商場本身的facebook專頁，發放消息和就謠言作出澄清。為應對「光復元朗」及日後可能發生的社會事件，已加強保安、客戶服務人員的人手和培訓，亦會派員觀察活動現場、留意各大傳媒的直播等，向商戶和顧客提供最新的資訊。同時，在商場值勤的職員都會配帶工作證，避免公眾誤會有其他人士穿上商場制服，從事其他工作。

而在7月21日「白色恐怖」當晚，有YOHO MALL服務處職員發現有人在元朗站通往商場的通道上遇到襲擊後，在住宅業主陪同下，帶部分遇襲和受驚市民到住宅平台暫避，為他們提供水和急救用品等。消息人士指，汲取有關經驗，商場會安排安排特定的「安全區域」（safe space），在緊急的情況下供受影響市民暫避，並會安排前線人員在個人安全情況下，為受傷人士提供急救服務。

7月14日沙田遊行後，大批警員進入新城市廣場，與示威者爆發衝突。（資料圖片 / 余俊亮攝）

+ 34 + 33 + 32

消息人士：只有在場內發生暴力事件才會報警

此外，商場方面亦計劃和其他周邊設施的場主，例如港鐵或其他商場的業主等加強溝通，在出現突發情況的時候進行協調。

對於外間質疑，新城市事件當晚，有商場職員為警員帶路追捕示威者，甚至有網民以「引清兵入關」形容。惟消息人士稱，當晚商場沒有報警，且該職員亦只是為警員引路去其他商場，他指商場開業數十年，的確曾有警員入內進行一些執法行動，但都會保持低調進行，對於今次大舉進商場搜捕、爆發流血事件感到不理解。而商場方面，只有在商場內發生暴力事件時，才會報警處理。