西九演藝綜合劇場地盤疑多處地陷　多個貨櫃翻側

西九文化區近年陸續落成多項核心藝術設施，惟今日（25日）多名讀者向《香港01》提供圖片，可清楚見到地盤出現下陷情況，當中有貨櫃辦公室翻側，更有挖土機懷疑被淹沒。 翻查資料，該地盤疑為M+博物館旁的演藝綜合劇場，該地盤工程由金門建築承辦。

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據多名讀者向《香港01》提供的圖片，涉及的地盤為於M+博物館旁的演藝綜合劇場。圖中可見，地盤內的土地懷疑出現下陷，多處路面出現裂縫。當中見到更有挖土機懷疑被淹沒，多個貨櫃辦公屋傾倒。

工程師正加固地盤

消息人士稱，涉及地陷位置為演藝綜合劇場工地旁、現時為地盤寫字樓的範圍，於周三（25日）晚上出現地裂及下陷情況。現時地盤已停工，地陷情況暫時穩定，並有工程師在場進行加固工作，避免情況惡化。

根據工程承辦商金門建築的網站，西九文化區的演藝綜合劇場及擴建地庫項目涉及進行挖掘及側向支撐工程，承造兩層高的混凝土結構以及公共基礎設施，包括排水工程、車輛暫泊處和相關的臨時工程。

資料顯示，演藝綜合劇場屬於港鐵的鐵路保護區沉降監測的範圍，據今個月初公布的數字顯示，該地盤的最新沉降幅度為12毫米，而停工沉降指標為20毫米，即未達到停工的指標。

劇場屬「頂級表演藝術場地」

根據西九管理局介紹，演藝綜合劇場是上演香港和國際優秀舞蹈和戲劇製作的「頂級表演藝術場地」，設有可容納1,450個座位的演藝劇場、600個座位的中型劇場和270多個座位的小劇場。大樓內亦設有多個排練場地和一個駐區藝團中心，藉以匯聚香港的舞蹈團體和藝術家，共同發展舞蹈藝術及開拓跨領域合作。

演藝綜合劇場南面面向海濱，北面面向藝術廣場，遊人可透過大樓的大型玻璃窗戶飽覽外面景色。演藝綜合劇場設有八間舞蹈和排練室、一間大型排練廳、駐區藝團辦公室、詢問及售票處、餐廳、天台花園，貫穿海旁和藝術廣場的通道。演藝綜合劇場預計於2023年落成。