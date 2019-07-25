西九演藝綜合劇場地陷　工程師倪學仁：料防護閘板爆開致水土流失

西九文化區內演藝綜合劇場地盤今日（25日）發現地陷及水浸，更有貨櫃辦公室翻側。據了解，涉及地陷位置為演藝綜合劇場工地旁、現時為地盤寫字樓的範圍，地盤現時已停工。 資深土木工程師倪學仁估計，出事原因為工地周邊作防護功能的閘板燒焊不足，於水、土壓力下爆開，導致泥土流失及海水湧入，出現地陷情況。他形容情況嚴重，估計最快需要三至四個月後才能復工。

圖中可見，地盤內的土地懷疑出現下陷，多處路面出現裂縫。（張浩維攝）

土木工程師倪學仁稱，根據現場圖片推測，地陷原因估計與施工地盤周邊的防護鐵閘懷疑因燒焊不足或厚度不足，於海水及泥土的壓力下，導致閘板爆開。地下的泥土從閘板的裂口流失，而海水及地下水同樣因此湧入工地範圍。他稱涉及地陷的範圍大，加上有貨櫃翻側，形容情況嚴重。

不過他續稱，根據現場圖片可見，工地內作支撐用的白色鐵架「無郁過」，認為現時地盤情況尚算穩定，屬於「不幸中的大幸」。

倪學仁估計需要3至4個月後才能復工。（資料圖片） 估計需3至4個月後復工 倪學仁又指，針對現時情況需要先以石屎、灌漿等方式鞏固泥土，避免地陷情況再度惡化；其後則需要清走地盤內的泥水，以查找出閘板的裂口位置，再以鐵閘堵塞裂口及加固已爆開的閘板。根據現時程序，工程承辦商需要先向屋宇署提交新的施工設計圖，他估計需要約三至四個月後才能繼續動工。

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演藝綜合劇場工地位於西九文化區內，今日（25日）爆出地陷。根據現場圖片，工地範圍內路面有多處裂痕，部分貨櫃寫字樓翻側，現時地盤已停工。西九文化區管理局回覆查詢，稱已獲悉西九文化區內演藝綜合劇場和綜合地庫項目L1合約工程出現水浸情況，現正積極跟進事件，並會適時作出公布。

根據工程承辦商金門建築的網站，西九文化區的演藝綜合劇場及擴建地庫項目涉及進行挖掘及側向支撐工程，承造兩層高的混凝土結構以及公共基礎設施，包括排水工程、車輛暫泊處和相關的臨時工程。