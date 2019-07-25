【光復元朗】警方列五大理由　向周六遊行發反對通知書（附全文）

有市民因應周日（7月21日）在元朗發生的嚴重暴力事件，計劃發起本周六（7月27日）到元朗舉行遊行及集會。不過，警方今日向負責申請不反對通知書的鍾健平，發出禁止該公眾集會及反對公眾遊行的通知。以下為警方信件的全文：

鍾先生：

禁止公眾集會及反對公眾遊行通知

有關你於2019年7月23日（星期二）向元朗警署以個人身份遞交舉行公眾集會/遊行通知書，本處已經備悉。

現根據香港法例第245章【公安條例】第9（1）條、第9（2）條，第14（1）條及第14（2）條通知你，警務處處長禁止及反對你擬在2019年7月27日（星期六）下午3時半至晚上11時59分在元朗區之公眾地方舉行公眾集會及公眾遊行。

警務處處長基於有需要為維護公共安全、公共秩序及保護他人的權利和自由，並考慮了以下事宜，作出此禁止公眾集會及反對公眾遊行通知：

（1） 你是次申請遊行的目的，是針對發生於2019年7月21日的港鐵元朗站暴力事件，而你所選擇之遊行路線的終點，為港鐵元朗站公共運輸交匯處，鄰近有數條圍村，包括南邊圍、西邊圍及英龍圍等。警方根據近日發生的事情（議員的辦事處及其先人墓碑遭破壞；圍村居民反應）以及互聯網上發放涉及暴力的激烈言論，有理由相信遊行人士會與村民發生暴力肢體衝突，對遊行人士、村民及其他公眾人士均構成危險。

（2） 於2019年7月24日，警方與你商討有關集會及遊行的安排，基於公共安全及秩序為理由，向你要求更改遊行路線及終點位置，你堅決拒絕更改，亦未能提供其他後備路線。此外，你未能應警方要求提供足夠的糾察數量，以證明你有能力確保遊行人士的秩序及安全。

（3） 根據你的申請，你所擬定舉行集會的地點為元朗水邊村遊樂場，而你未得到康樂及文化事務署使用場地的批准，當警方與你商討有關集會安排時，你則表示集會將會在元朗水邊村遊樂場外之行人路上進行，該行人路路面狹窄，並非理想及安全的集合位置。同時，你未能對參與人數作合理評估，可能引致大量市民參與公眾集會及遊行，這可能對道路構成嚴重阻塞及對遊行人士構成危險。

（4） 你所選擇之遊行路線途經元朗青山公路（元朗段），該段道路是元朗市交通主要幹道，來回行車線中設有一條輕便鐵路，而輕鐵路軌上有高壓架空電纜，遊行人士容易誤闖輕鐵路軌範園，極可能會發生危險。另外，元朗市區人口稠密，商舖林立，遊行活動極可能對元朗居民的權利和自由構成嚴重影響。

（5） 基於近來於集會或遊行後發生的嚴重衝突，以及近日的社會氣氛，警方有理由相信是次集會或遊行的參與者，可能進行的行為不在你的控制範圍之內，縱然警方對集會或遊行施加相關的條件，亦無助於維持公共安全、公共秩序及保護他人的權利和自由的目的。

你如對於上述禁止持相反意見，可根據【公安條例】第16條，向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴。如擬上訴，須盡快把上訴書送交上訴委員會秘書。上訴書可以傳真方式送遞（傳真號碼：2810-7702）或親自送遞（地址：香港添馬添美道2號政府總部東翼10樓）。

如有任何疑問，請致電3661-9223與元朗警民關係主任梁梓健總督察聯絡。辦公時間後，可致電3661-4710及元朗警署值日官。

警務處處長

（元朗分區指揮官 葉劍影）代行

副本送交：

警察公共關係科總警司

元朗警區指揮官

牌照課警司

元朗警區警民關係主任

二零一九年七月二十五日

▼7.21元朗黑夜▼