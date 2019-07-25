【光復元朗】警方發遊行禁令　申請人明上訴：會堅持自己一個人行

元朗上周日（21日）發生白衣人襲擊市民後，有市民發起本周六（27日）遊行「光復元朗」，不過，警方在今日（25日）發出反對遊行通知書，通知列出五點理由反對遊行。 申請人鍾健平指，已按程序向警方的決定提出上訴，上訴委員會聆訊將於明日（26日）下午兩點、在油麻地梁顯利社區中心舉行。鍾健平表示，由於上訴已進入法律程序，故不作詳細評論，但他引述會面警員指：「冤有頭債有主，（遊行禁令）係元朗分區指揮官葉劍影代警務處處長發出。」

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鍾健平指，反對遊行通知書一共有兩頁，他批評「隻隻字都識，但唔知佢講咩。」至於有沒有信心會上訴成功，令遊行獲批不反對通知書，鍾健平指，參考過去經驗，對成功上訴的機會絕對無信心。

他表示，不會呼籲市民參與周六「光復元朗」遊行，但仍會堅持自己一個，當天按照原定路線，由水邊村遊樂場遊行至元朗西鐵站，但坦言香港人有人身自由，控制不到市民的最終決定。

據了解，警方反對遊行集會已非首次，2017年習近平訪港期間，警方曾禁止民族黨於到尖沙咀舉行「哀悼香港淪陷二十年」集會；而今年6月12日，民陣也在6月12日晚約11時，收到警方有關龍匯道的「禁止公眾集會通知書」。