【同性婚姻】稅務局：海外已婚同性伴侶　可用「稅務易」合併報稅

今年6月一宗在海外與同性伴侶結婚的公務員提出司法覆核，不滿公務員事務局拒讓其夫享配有公務員配偶福利，稅局亦拒兩人合併報稅，終審法院裁定其勝訴。 立法會議員陳志全今日（25日）在社交網站公布，稅務局通知本周一開始已按法院決定，開放給海外已婚的同志伴侶合併報稅。 稅務局回覆稱，已於6月10日更新「稅務易」系統，在海外締結有效同性婚姻的納稅人可透過「稅務易」填報個別人士報稅表。

（陳志全FB專頁圖片）

立法會議員陳志全在Facebook專頁發帖文稱，收到稅務局通知，本星期一（22日）開始已按法院決定，開放給海外已婚（marriage）的同志伴侶合併報稅，稅務局會在稍後時間要求報稅人提供結婚證明。

稅務局回覆查詢時表示，就終審法院於2019年6月6日有關梁鎮罡上訴一案所頒下的判決，稅務局已於2019年6月10日更新「稅務易」系統，讓在海外締結有效同性婚姻的納稅人可透過「稅務易」填報個別人士報稅表。假若有已提交文本或電子報稅表的納稅人希望修改其配偶的資料，可以書面或經「稅務易」向稅務局提出。

訴人梁鎮罡(右)和其同性伴侶Scott Paul Adams。（資料圖片）

高級入境事務主任梁鎮罡已在海外與同性伴侶註冊結婚，他不滿公務員事務局拒讓其夫享配有公務員配偶福利，稅局亦拒兩人合併報稅，而提出司法覆訴。上訴庭裁定梁敗訴，梁提出終極上訴。終審法院頒下判詞，裁定梁鎮罡勝訟，判詞強調，「以欠缺大多數人的共識為由，而拒絕小眾人士的申索，是有損基本人權。」