【同性婚姻】梁鎮罡形容勝訴為一小步　盼港府修訂含有歧視的法例

在新西蘭與同性伴侶註冊結婚的高級入境事務主任梁鎮罡，早前獲終審法院裁定公務員同性配偶可享已婚公務員福利及合併報稅，相信對本港平權運動影響深遠。 梁鎮罡今日（15日）於港台節目《香港家書》節目上，形容今次的勝利為「一小步」，希望政府向剛於上月推行婚姻平權的台灣借鏡，盡快審視及修訂所有含有歧視的法例和政策。

梁鎮罡（右）年前就公務員同性配偶福利上訴。（資料圖片／盧翊銘攝）

梁鎮罡於節目上憶述判決當日心情緊張，初時於律師口中得悉上訴庭判決時仍不敢相信，直至親自翻開判詞看到裁定上訴得直時才敢肯定勝訴。他稱當時與丈夫史葛不禁流淚，「一下子將四年多的壓力及感受發泄出來。」他稱5年前為「許下照顧大家一生的承諾」，故當時決定結婚。惟婚後被政府拒絕登記成配偶，令丈夫無法成為緊急聯絡人及可享受配偶福利；同時稅局亦拒絕要求合併報稅，令他們被迫就事件司法覆核。

梁鎮罡（左）認為案件非單單二人的事，而是關乎所有香港同志。（資料圖片／盧翊銘攝）

他認為案件不再是二人的事，「是所有香港同志的事」；他稱，政府過往以社會對性小眾權利未有共識，而對保障性小眾的權利拖而不行，他希望今次判決能夠令政府明白需要保障社會上人人平等，包括小眾人權，而非僅尋求共識。他又稱，希望政府盡快審視及修訂所有含有歧視的法例和政策，令大家無需要再花錢或時間透過司法覆核爭取平權。他又指台灣於上月已成功推行婚姻平權，認為香港可向台灣借鏡。

梁鎮罡於節目上稱，近年社會對同志的態度改變，令更多同志能夠「站出來做自己」，有助社會明白他們的愛與其他人沒有分別。他強調平權之路漫長，但相信只要努力堅持，最終能夠得到一個真正平等的社會。