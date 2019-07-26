【元朗黑夜】救10人逃往住所會所　20歲大學生：警方無為枉為警察

本周日（21日）晚，市民在電視、網上直播，看到元朗西鐵站，看到一幕幕白衣人用鐵通及藤條無差別追打普通人的驚人畫面，列車變成「廝殺列車」。居住元朗站附近的阿樂當晚也在現場，看着穿白衫惡漢到處追打黑衣人和其他市民，他未有只顧自己逃生，而是帶領約十人離開「警不管」的港鐵站和商場，到屋苑會所避難。 對立法會新界西議員何君堯提到「先撩者賤」言論，他越說越激動，「佢哋（乘客）一開始咩都無做過就俾人打」，反指是白衣人一直用粗言穢語指罵，挑釁他們先動手。教科書內總教授「警察除暴安良」，但經過這事後，他反問「警察真係咁好咩」，更直斥警方「咩都無做過，枉為警察」。

20歲的阿樂因為家人反對，不能出鏡接受訪問。（王海圖攝）

對於當日的情況，責怪施襲者之外，阿樂亦責怪港鐵未有施以保護、警察姍姍來遲、特首後知後覺。他憶述說，受驚滯留的市民，早已要求港鐵職員落閘，但結果作用不大，「佢哋（白衣人）喺度拍閘鬧我哋，有人忍唔住鬧返轉頭，佢哋開閘衝咗入嚟，見人就打」，畫面歷歷在目。他指港鐵職員本來連落閘亦不願意，全因元朗區議會副主席王威信和港鐵職員溝通才成事。

▼7.21元朗黑夜▼

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三條逃走路 暫避會所最安全

白衣人衝了入來後，失控地一見「異己」就打，如何在此驚險地方救人？年僅20歲的阿樂，在元朗黑暗一夜，多次往返西鐵元朗站，帶生命受威脅的居民，到住宅會所暫避，「因為我就住喺附近，會所要拍卡先入到去。」為免白衣人追過來，他一邊跑，一邊想着平日不會走的路，希望白衫人不會追到他們。

阿樂向記者逐條路分析，一條路到停車場，較易匿藏；一條路就到外面大路，但易被追到；會所這條路最為安全，先後帶了十人上去暫避。

「元朗變得好陌生」

阿樂現時在台灣讀大學，每半年才回港一次。從小就在元朗生活，豈料今次回港，發現元朗變化很大，「過去會覺得元朗無咁多遊客，都係居民，希望大家都可以和洽相處。但經過今次，呢個地方變得好陌生。」

警方當日到場後，和現場市民爭執，被質問為何遲來救人。（資料圖片）

一個鐘，衰啲講句，（警察）爬都爬到啦。 阿樂斥警方星期日晚「警黑勾結」

直斥警察無心到元朗救市民

阿樂又直指「警黑勾結」，他表示，有朋友包圍天水圍警署理論時，發現明明有幾隊人馬在場，質疑他們為何不派人到元朗。對於元朗現場最初有兩名警員到場後轉頭離開，他認為若兩警留在原地，「留喺度件事唔會變成咁！」阿樂認為警方諸多藉口，實際是不願派人到場，「一個鐘，衰啲講句，爬都爬到啦」；他更質疑警方兩次到場前，白衣人均散去，如同「夾埋」。

對於元朗黑暗一夜過去，立法會議員何君堯被拍攝到和涉事白衫人握手，叫他們「英雄」。阿樂對此十分不滿，「普通市民其實手無寸鐵，咩都做唔到，只可以用手去擋，好多相片看到市民的手同腳損晒，係去保護市民所致。」他又提到市民沒有任何進攻行為，「正常人俾人打，自己都會有火想打返轉頭，咁樣叫撩事鬥非根本唔成立，因為佢哋一開始咩都無做過就俾人打。」

網上流傳片段顯示，何君堯（左）周日晚在街上與多名白衣人握手，因而捲入元朗襲擊西鐵乘客事件。（網上片段）

阿樂認為事態嚴重，短時間內亦難以解決，他希望特首林鄭月娥盡快對話，而非單用「譴責」、「遊花園」去推斥責任。短短一小時的訪問，這位大學生描述一夜細節，究竟現今青少年面對著怎樣的香港？