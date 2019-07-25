【元朗黑夜】警方三拒就「無警時分」道歉　撐警員離開「合理」

元朗周日（21日）發生大批白衣人無差別襲擊途人事件，「無警時分」竟長達40分鐘，事件引起爭議。有網民發起於本周六發起7.27「光復元朗」行動，警方今日（25日）下午去信申請人，反對遊行申請。遊行發起人鍾健平表示已提出上訴，上訴將於明日（26日）進行。 警方今日下午召開記者會，有記者問及警方會否向元朗區居民道歉，署理新界北總區指揮官曾正科在會上三度拒道歉，謹表示「可能需要就人手調配作出檢討」。

署理新界北總區指揮官曾正科在會上三度拒道歉，謹表示「可能需要就人手調配作出檢討」。（李澤彤攝）

曾正科，在7.21無差別襲擊事件上，除了透過區議員在前一兩天得悉有白衣人會在元朗聚集外，亦在網上收到「雙方陣營」的相關消息。所以在當日下午6時在元朗設立行動指揮中心，以應對當晚情況。他表示對比上環發生的衝突，警方認為元朗的風險相較低，而警方亦曾收到消息指有人不會進入元朗，以致警方在當晚就元朗的人手調配相對未有太過緊張。

曾正科續言：「如果我們當晚人手調配可以再快些，加快時間，可能會阻止到一些事件惡化」，他指警方在事前的部署和資源上的調配，就事件都需要作出檢討。惟他強調警方已盡最大努力，明白結果與市民期望有落差，日後會作檢討。

元朗警區副指揮官陳漢銘則承認警方到場的時間，與服務承諾時間「係延長咗嘅」，在行動上會繼續檢討和作出改善。（李澤彤攝）

在記者會上，來自不同媒體的記者三度追問警方會否就事件向元朗居民道歉，曾正科皆未有回應。而元朗警區副指揮官陳漢銘則承認，警方到場的時間，與服務承諾時間「係延長咗嘅」，在行動上會繼續檢討和作出改善。曾正科其後回應為何關需時40分鐘才到達元朗站現場時，一度表示「我相信沒有40分鐘，是39分鐘」，又表示可能需要就人手調配作出檢討。

對於當晚有兩名軍裝警員到場後，未有阻止事情發生並離去。曾正科解釋，當時兩位警員在平估現場環境後，認為裝備不足以應乎當時環境，選擇等待支援，他認為決定「合理」，更指過去曾有持槍警員被打，情況不能以持槍作準。

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